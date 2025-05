Travis Scott sorprèn amb un concert gratuït a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs

El raper nord-americà Travis Scott s'ha estrenat aquest dissabte al vespre a Barcelona en la que ha estat la seva primera actuació a Catalunya. El concert ha tingut lloc a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, on Scott hi ha fet ressonar alguns dels èxits que l'han consolidat com a fenomen mundial.

El cantant havia avisat unes hores abans i a través de xarxes de la ubicació del concert. Tot i no saber si era un acte publicitari milers de fans s'han dirigit a Sant Adrià i han tingut la sort de poder veure l'artista de franc.

🎤Travis Scott sorprèn amb un concert gratuït a les Tres Xemeneies de Sant Adriàhttps://t.co/QEnLuSHUpi pic.twitter.com/mDPyzEJZDK — NacióDigital (@naciodigital) May 11, 2025

El concert, de mitja hora i organitzat per Spotify i el FC Barcelona, ha servit per presentar oficialment la samarreta que l’equip blaugrana portarà pel ‘Clàssic’, una col·laboració per la qual ja han passat grups i cantants com Rosalía, Coldplay, Karol G, Drake o els Rolling Stones.

Travis Scott ha aparegut a escena amb la samarreta del Barça amb el seu logotip i, fidel al seu estil, ha combinat sons atmosfèrics, ‘beats’ i distorsions vocals amb autotune. Amb una estètica futurista, fosca i teatral, ha actuat en un escenari improvisat que simulava un camp de futbol -amb una porteria i una grada d’animació amb bengales- de l’antic complex industrial.