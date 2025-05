Travis Scott oferirà un concert privat en un "indret emblemàtic" de Barcelona el dia abans del Clàssic

Travis Scott és l'artista escollit per al sisè canvi de logotip a la samarreta del FC Barcelona per al Clàssic de l’11 de maig, que incorporarà el logotip de la seva marca Cactus Jack. Per primera vegada, però, Spotify també portarà l’artista seleccionat a actuar a Barcelona abans del partit, que esdevindrà el primer concert que el músic oferirà a la ciutat.

L'esdeveniment tindrà lloc la nit abans del Clàssic, el 10 de maig, en un "indret emblemàtic" de Barcelona transformat en escenari musical, que ni el club ni la plataforma musical han concretat. En aquest sentit, només han avançat que serà una "actuació privada exclusivament per als fans més fidels del cantant nord-americà" que seran convidats a l'espectacle.

Els jugadors del primer equip lluiran al pit el logotip de Cactus Jack, una marca creada per l’artista que dona nom al seu segell discogràfic, a les seves col·leccions de moda i que actua com el seu alter ego creatiu. Aquest emblema també apareixerà a l’equipació del primer equip de futbol femení per al partit de Lliga F del 18 de maig.