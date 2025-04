El Barça canvia el nom de les seves botigues per fomentar el català

Nou pas del Barça en defensa del català. La junta directiva presidida per Joan Laporta ha acordat que les botigues del club canviïn de nom per fomentar la llengua catalana. Concretament, els 21 espais de venda que té el club a Catalunya i a la resta del món passen a anomenar-se Barça Botiga en comptes de l'actual Barça Store.

Amb la decisió, l'entitat vol remarcar el "compromís ferm" amb el foment i la promoció de la llengua catalana. Tal com ha explicat el club, el canvi s'ha fet efectiu aquest dijous amb la renovació de rètols a la botiga dins del recinte del Camp Nou. De manera progressiva, la nova retolació s'anirà aplicant a la resta de punts de venda repartits per Catalunya, la resta de l'Estat i també a Europa.

Actualment, el Barça compta amb 21 botigues físiques, a més de la seva botiga en línia. Hi ha 15 establiments que són de gestió directa, mentre que també hi ha sis botigues que funcionen en règim de llicència. En tot cas, el club ha remarcat que totes elles es veuran implicades en el canvi d'idioma en la denominació.

El canvi de nomenclatura també s’inscriu en la voluntat del club de reforçar l’ús del català en tots els àmbits. Fa tot just uns dies, el Barça es va adherir al moviment "Català per a Tothom" impulsat per Òmnium. Un dels compromisos establerts és facilitar cursos perquè els jugadors de la Masia o nouvinguts al primer equip puguin aprendre català.