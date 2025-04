L’emotiu vídeo del Barça camí del triplet: «Tornem a ser aquí»

Després d’una final d’infart contra el Reial Madrid a La Cartuja i amb la Copa del Rei ja a les vitrines, el Barça ha publicat aquest dilluns un vídeo que ha encès l’emoció dels aficionats. Titulat amb una frase que apunta alt: “Per somiar, per gaudir, per vèncer”. El club ha compartit a les xarxes socials una peça audiovisual que no només celebra la conquesta del títol, sinó que també projecte una mirada il·lusionada cap al futur.

El vídeo, carregat de simbolisme, fa un recorregut per les fites més brillants de l’era recent blaugrana. Hi apareixen imatges d’Andrés Iniesta, Leo Messi i d’altres llegendes del club, entrellaçades amb moments actuals del primer equip i escenes dels culers, des de nens petits fins a aficionats a les graderies, convertits en protagonistes d’aquesta història col·lectiva. Una veu en off acompanya les imatges amb un missatge potent: “Aquesta sensació, la recordes? Els herois. Les nits màgiques. I aquella manera tan nostra de jugar. De lluitar. De meravellar”.

Per somiar.

Per gaudir.

Per vèncer. pic.twitter.com/6wxJAvFCUc — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 29, 2025

En menys d’un minut i mig, el Barça apel·la a la memòria emocional i a l’orgull de pertinença. “Ara tornem a ser aquí. On mereixem ser”, afirma el vídeo, en un clam que connecta directament amb la victòria sobre el Reial Madrid (3-2), un títol que marca el primer gran èxit de l’era Hansi Flick i que alimenta el somni d’un triplet.

A les xarxes, la resposta no s’ha fet esperar. Els comentaris s’han omplert de frases com “Pell de gallina” i “Porteu-lo de nou”, mentre altres usuaris celebren el retorn d’un Barça competitiu i emocionalment reconeixible. El missatge final del vídeo “Hi som. Per somiar. Per gaudir. Per vèncer”, convida l’afició a creure que el millor potser encara està per arribar.