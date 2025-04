Un jugador del Barça se'n riu de l'exmetge del Madrid que insinua dopatge al vestidor

Tres emoticones amb cares plorant de riure. La senzilla i breu resposta amb la qual Pau Víctor ha volgut respondre les insinuacions de dopatge al vestidor del Barça. El davanter català és un dels futbolistes del primer equip blaugrana que ha posat de moda els embenats als canells i les declaracions d'un exmetge del Reial Madrid l'han motivat a respondre.

Niko Mihic, excap dels serveis mèdics del club blanc, ha insinuat que aquests elements podrien ser un mètode de dopatge en equips com el Barça. "Qualsevol metge sap que si vols tenir un accés venós més fàcil és en les mans i en els canells", ha assegurat durant una entrevista amb el diari Marca.

"També podria ser perquè estan fent molts jocs d'estratègia jugant al futbolí i els agafa tendinitis", ha bromejat irònicament. "No entenc per què ho fan", i ha afegit que, si no és pel motiu que esmenta, que els jugadors ho desmenteixin. "Quin és el secret? No crec que sigui una moda... un jugador no juga amb això que indica una lesió si no és per alguna cosa en concret", ha sentenciat l'especialista, que encara és assessor sanitari del club.

La realitat és que entre els jugadors del Barça s'ha posat de moda aquest embenatge als canells. Però, tal com explicava el mitjà Relevo, no hi ha cap conspiració al darrere. Pau Víctor va iniciar la moda com una mena de superstició després d'una lesió i la tendència s'ha instal·lat al vestidor blaugrana. I, de moment, no està anant malament.

La campanya des de la premsa madridista no és nova. Quan al Barça li van bé les coses, el dopatge treu el cap. La Cope i el periodista Juan Antonio Alcalá ja van haver de demanar disculpes al club blaugrana quan el 2011 va acusar-lo d'aquestes pràctiques. Tres anys després, el periodista José María García va revelar que aquestes falses informacions de dopatge havien estat impulsades per Florentino Pérez.