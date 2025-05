El Barça presenta la samarreta especial pel Clàssic de lliga amb una de les estrelles musicals del moment

El Barça ha presentat aquest divendres la samarreta especial per al Clàssic de lliga contra el Reial Madrid a l'Estadi Olímpic Lluís Companys del pròxim 11 de maig. Es tracta de la col·laboració amb el raper nord-americà Travis Scott, una de les estrelles internacionals més destacades del moment i que, de la mà de Spotify, ocuparà la publicitat frontal a l'equipació blaugrana.

Com ja ho van fer Rosalía, els Rolling Stones, Coldplay, Drake i Karol G en altres grans partits de l'equip, ara el Barça obre la via del rap nord-americà i augmenta l'exposició en un mercat cada vegada més interessat pel futbol. Concretament, lluirà l'emblema de Cactus Jack, la marca creada per Travis Scott i que dona nom al seu segell discogràfic.

Més que una equipació. Més que un partit. 𝙁𝙡𝙖𝙢𝙚 𝙤𝙣.

Barça x @spotify x @trvisXX 🌵 pic.twitter.com/bpvCmSsi1t — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 2, 2025

L'anunci a les xarxes socials amb un vídeo de l'artista ha captat ràpidament l'atenció del públic i el Barça espera recaptar grans ingressos gràcies a aquesta nova col·laboració. Ara caldrà veure si es converteix en una samarreta guanyadora i ajuda els de Hansi Flick a fer un pas gairebé definitiu cap al títol de Lliga amb una victòria contra el Reial Madrid.