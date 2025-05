Henry es desfà en elogis cap a Lamine Yamal i li demana un favor en directe: «Per al meu fill»

El partit de Lamine Yamal a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions a Montjuïc contra l'Inter de Milà ha confirmat la seva posició d'estrella mundial i principal candidat a governar el futbol durant la pròxima dècada. El golàs i les múltiples jugades d'ensomni que va protagonitzar han generat múltiples reaccions d'elogi, com la de l'exjugador del Barça Thierry Henry en una entrevista en directe.

El francès és comentarista a la cadena estatunidenca CBS i, després del partit, va mantenir una conversa amb Lamine Yamal. Després de felicitar-lo pel gran nivell mostrat, Henry li va demanar: "Em podràs donar la teva samarreta, és per al meu fill". El mataroní no ho va dubtar ni un instant, però va aprofitar el moment per demanar-li també la seva. "Hem de fer un intercanvi, tu em dones la teva i jo, la meva".

The Lamine Yamal and Thierry Henry moment you didn’t know you needed ❤️@MicahRichards is invited as well 😂 pic.twitter.com/PnRbMWAiQq