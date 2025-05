Alerta d'estafes per correu electrònic: enquestes falses a canvi d'un regal per robar-te les dades

Alerta per estafes per correu electrònic. La Generalitat adverteix de com operen els delinqüents per tal de robar les dades de les persones. Correus electrònics fent-se passar per marques conegudes i assegurant al remitent que ha guanyat un premi.

Els missatges conviden a respondre una enquesta falsa per aconseguir les dades personals a canvi d’un regal que mai arribarà. Al missatge distribuït per la Generalitat de Catalunya es posa d'exemple correus d'empreses com Enrique Tomás o Decathlon.

Davant d'aquesta mena de correus fraudulents, la Generalitat dona tres consells generals: no accedir a enllaços sospitosos, comprovar sempre qui t’envia el missatge i eliminar el correu i alertar l'entorn. A banda, si el missatge genera dubtes, la millor alternativa és posar-se en contactar amb l'empresa que l'hagi enviat per comprovar la validesa de la informació.

El phishing o les estafes per correu electrònic són un tipus de frau que fa servir la suplantació d’identitat enviant correus electrònics amb enllaços fraudulents. A través de l’enginyeria social, els ciberdelinqüents intenten fer creure a l’usuari que representen una empresa, una companyia o una persona coneguda per tal de robar-los dades personals i bancàries.