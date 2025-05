La UE acusa TikTok de violar la llei per falta de transparència en el seu registre d'anuncis

La Comissió Europea ha acusat aquest dijous a TikTok de violar la Llei de Serveis Digitals europea (DSA) per falta de transparència en el seu registre d'anuncis. Les grans plataformes estan obligades a emmagatzemar dades sobre "el contingut dels anuncis, sobre els usuaris als quals es dirigeix i sobre qui paga per aquests" i Brussel·les considera que la plataforma xinesa no ho ha fet.

Segons l'executiu comunitari, TikTok ha incomplert la seva obligació de publicar un repositori de publicitat, una eina que ha de servir perquè investigadors i membres de la societat civil "detectin anuncis fraudulents, campanyes d'amenaces híbrides i operacions d'informació coordinada i anuncis falsos, fins i tot en contextos electorals".

La normativa comunitaria, després d'investigar els fets des del febrer del 2024, dona a la companyia asiàtica un termini per replicar a aquesta inculpació. En cas que les sospites de la Comissió s'acabin confirmant, l'empresa s'enfrontaria a una multa de fins al 6% de la seva facturació anual. A aquesta xifra també se li podrien arribar a sumar sancions periòdiques en cas que la companyia continués incomplint la legislació comunitària malgrat els avisos rebuts.

Al mateix temps, Brussel·les denuncia que les eines de què disposa TikTok actualment "no permeten al públic realitzar cerques exhaustives d'anuncis a partir de la informació que facilita, limitant la seva utilitat".

La xarxa social xinesa ja va ser investigada per la Comissió Europea el desembre de l'any passat, en considerar que la plataforma no va prendre les mesures suficients per prevenir la interferència externa durant les eleccions presidencials a Romania.

Per altra banda, el regulador europeu encarregat de la protecció de dades -un organisme diferent de la Comissió Europea- va imposar a principis d'aquest mes de maig una multa de 530 milions d'euros a Tiktok per transferir dades d'europeus a la Xina sense la protecció requerida.