23 de març de 2026

Mor el propietari d'OnlyFans, Leonid Radvinsky, als 43 anys

L'empresari ha mort per un càncer que arrossegava feia anys i, ara, el futur de la plataforma de continguts per a adults està en l'aire

Publicat el 23 de març de 2026 a les 17:42
Actualitzat el 23 de març de 2026 a les 18:01

Leonid Radvinsky, propietari de la plataforma de continguts per a adults OnlyFans, ha mort aquest dilluns als 43 anys a conseqüència d’un càncer que arrossegava des de feia temps, segons ha informat l’empresa en un comunicat.

L'empresari d’origen ucraïnès i nacionalitat nord-americana es va convertir en el director i principal accionista d'OnlyFans quan va adquirir, el 2018, Fenix International Ltd., l'empresa que gestiona la plataforma.

Va néixer a Odesa, a Ucraïna, però actualment vivia a Florida. En 2004, va fundar MyFreeCams, una web de retransmissió de continguts pornogràfics. Es va graduar en Economia en la Universitat de Northwestern i va centrar la seva carrera a guanyar diners a través de webs i plataformes per a adults i d'inversions a empreses com la israeliana B4X, especialitzada en creació d'eines per desenvolupar aplicacions.

El 2016 el britànic Tim Stokely crea la plataforma OnlyFans, que va revolucionar el sector de la pornografia a internet a través d'un sistema de subscripcions que permet accedir als continguts pornogràfics. Quan Radvinsky es converteix en propietari el 2018, la plataforma s'encaminava a un període de consolidació econòmica gràcies a la pandèmia, quan va guanyar milions d'usuaris; però també havia generat polèmica entre l'opinió pública.

Abans de la seva mort, Radvinsky negociava la venda d’un 60% de la companyia, en una operació que, segons Reuters, valorava OnlyFans en uns 5.500 milions de dòlars (prop de 4.312 milions d’euros). La seva mort obre ara interrogants sobre el futur de la plataforma.

Et pot interessar