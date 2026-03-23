Mor el propietari d'OnlyFans, Leonid Radvinsky, als 43 anys

Leonid Radvinsky, propietari de la plataforma de continguts per a adults OnlyFans, ha mort aquest dilluns als 43 anys a conseqüència d’un càncer que arrossegava des de feia temps, segons ha informat l’empresa en un comunicat.
L'empresari d’origen ucraïnès i nacionalitat nord-americana es va convertir en el director i principal accionista d'OnlyFans quan va adquirir, el 2018, Fenix International Ltd., l'empresa que gestiona la plataforma.
Va néixer a Odesa, a Ucraïna, però actualment vivia a Florida. En 2004, va fundar MyFreeCams, una web de retransmissió de continguts pornogràfics. Es va graduar en Economia en la Universitat de Northwestern i va centrar la seva carrera a guanyar diners a través de webs i plataformes per a adults i d'inversions a empreses com la israeliana B4X, especialitzada en creació d'eines per desenvolupar aplicacions.
El 2016 el britànic Tim Stokely crea la plataforma OnlyFans, que va revolucionar el sector de la pornografia a internet a través d'un sistema de subscripcions que permet accedir als continguts pornogràfics. Quan Radvinsky es converteix en propietari el 2018, la plataforma s'encaminava a un període de consolidació econòmica gràcies a la pandèmia, quan va guanyar milions d'usuaris; però també havia generat polèmica entre l'opinió pública.
Abans de la seva mort, Radvinsky negociava la venda d’un 60% de la companyia, en una operació que, segons Reuters, valorava OnlyFans en uns 5.500 milions de dòlars (prop de 4.312 milions d’euros). La seva mort obre ara interrogants sobre el futur de la plataforma.