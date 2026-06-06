Aquests són els dos trucs definitius per millorar la memòria abans de la selectivitat, segons una metge

Amb la selectivitat a tocar, milers d'estudiants encaren els últims dies de preparació intentant retenir el màxim de continguts possible. Per això, la doctora i divulgadora científica Isabel Vina ha compartit dues recomanacions que, segons explica, poden ajudar a millorar la memòria i arribar als exàmens en millors condicions.
El primer consell és dormir després d'estudiar. Segons l'experta, el cervell aprofita les hores de descans per consolidar la informació apresa durant el dia i, per tant, considera que és més útil estudiar a la nit i anar a dormir que no pas llevar-se d'hora per fer un últim repàs abans de l'examen.
Vina explica que el cervell fixa els coneixements mentre dormim i adverteix que continuar estudiant quan ja es barregen conceptes pot ser contraproduent: "Quan arribes a aquell punt on barreges conceptes, és que el teu cervell ja ha tocat sostre: millor parar".
"Reiniciar" el cervell
La segona recomanació és incorporar activitat física entre sessions d'estudi, ja que, segons la doctora, moure's una estona ajuda a "reiniciar" el cervell i facilita l'aprenentatge posterior. L'exercici físic activa diferents circuits neuronals i permet afrontar amb més eficàcia la següent sessió de repàs i, per això, considera que una pausa activa pot ser més beneficiosa que continuar acumulant hores davant dels apunts.
Els consells per a la recta final dels exàmens
Més enllà d'aquestes dues recomanacions, experts en psicologia educativa també apunten la importància de mantenir la concentració en entorns amb poques distraccions i distribuir l'estudi en sessions regulars. A més, també destaquen la utilitat d'organitzar els continguts mitjançant esquemes visuals, relacionar la informació nova amb coneixements previs i utilitzar tècniques de visualització com els mapes mentals o els codis de colors per reforçar la memòria.