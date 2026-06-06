Els estudiants de selectivitat a Barcelona, preocupats per la visita del Papa: «Ja estem prou nerviosos»

Més de 34.000 alumnes s'examinaran de la selectivitat a Barcelona la setmana vinent. La cita dels estudiants, però, coincidirà amb dues casuístiques que tindran un impacte i repercussions en la capital catalana: la visita del Papa i les possibles manifestacions dels docents. Si bé des del Govern han reiterat en diverses ocasions que "s'ha treballat amb rigor" perquè els alumnes puguin fer els exàmens amb tranquil·litat i normalitat, la realitat és que els joves viuen els dies previs a les PAU amb un cert neguit.
Així ho ha expressat la Duna, alumna que dimarts vinent començarà les proves, en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio. La jove ha explicat aquest dissabte al matí que té previst llevar-se a les 5.15 hores per poder sortir amb antelació i arribar fins a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on li toca examinar-se de les PAU. Viu a Gràcia i anirà caminant fins a la parada de Ferrocarrils per agafar un comboi fins a la universitat. Tot i això, ha explicat que ha hagut de planificar-se rutes alternatives a causa del dispositiu especial de mobilitat que s'ha engegat des de les institucions per la visita papal.
"Cadascú haurà d'arribar com li vagi bé, perquè amb tots els talls i el transport públic és una mica caòtic", ha admès la Duna. L'estudiant ha assegurat que això, amb tot, és "un nervi afegit". "Ja estem prou nerviosos per tot el que significa per a nosaltres la selectivitat, és una pressió afegida", ha lamentat.
Preguntada sobre les reiterades vagues docents que el sistema educatiu arrossega, la Duna ha admès que la situació sí que ha afectat, d'alguna manera, l'estudi dels estudiants de batxillerat. A les portes de les proves de la selectivitat, el conflicte entre Educació i sindicats ha tornat a esclatar amb el "no" al preacord pactat. En aquest sentit, la jove explica que aquests darrers dies s'ha hagut de "resoldre les preguntes" ella mateixa. Tot i això, la Duna ha afegit que dona tot el seu suport als professors: "Entenc perfectament la seva situació i reclamació, i que estiguin fent vaga".
El Govern demana "tranquil·litat"
Després de les declaracions de la Duna, Roger Escapa també ha entrevistat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha traslladat la seva comprensió "absoluta" als estudiants alhora que ha demanat "tranquil·litat" i "serenor". "La visita del Papa està molt planificada, no coincideix amb les entrades o sortides dels alumnes", ha remarcat la consellera, que creu que els estudiants ja estaran "ubicats fent els exàmens" en els moments de màxima afluència de gent als carrers. "Entenem el neguit, però volem transmetre el nostre missatge de fer les PAU en pau".
Alhora, des del Govern recomanen als estudiants "intentar arribar una mica abans" a les proves -com la Duna- per "pal·liar qualsevol situació". Segons Montserrat, "s'ha treballat amb rigor" per garantir el desenvolupament normal de les proves. "Com a institució hem de garantir plena normalitat", ha afegit.
Finalment, tot i que ha reiterat que els actes del pontífex no coincideixen amb els horaris d'entrada o sortida de les proves, també ha recordat que sempre hi ha "flexibilitat" per a casos de força major.