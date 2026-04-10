Escàndol a Coachella: Karol G denuncia haver rebut amenaces de mort perquè no critiqués l'ICE des del festival

Escàndol al festival Coachella, un dels esdeveniments musicals més importants dels Estats Units i de la resta del planeta. En aquest indret de Califòrnia, milers de creadors de contingut, influencers i altres comunicadors s'agrupen amb moltíssim públic amant de la música per ballar davant d'un dels escenaris amb els millors cartells del món. En aquest context, una de les artistes de música urbana més destacades del panorama actual ha fet una denúncia alarmant.
Karol G assegura que li han advertit que no es pronunciï públicament contra el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE, per les sigles en anglès) si no vol acabar morta. L'artista colombiana, una de les grans figures del pròxim Coachella, ha revelat que posicionar-se podria portar problemes amb el seu visat, a més d'exposar el dilema entre protegir-se i utilitzar la seva visibilitat per defensar la seva comunitat. "Hi ha gent que em diu, 'és millor que no... perquè, si dius això, potser l'endemà rebràs una trucada. Escolta, et retirarem el visat'. Et converteixes en un blanc, perquè n'hi ha que volen demostrar el seu poder", revela la cantant de cançons tan conegudes com Tusa en una entrevista amb Playboy.
En aquesta conversa, Karol G revela que li han recomanat evitar expressions com "ICE OUT" ("ICE FORA"), una consigna que va guanyar encara més repercussió després que Bad Bunny la pronunciés als Grammy. Justin Bieber, Olivia Dean i altres artistes també es van sumar a aquesta protesta amb gestos de suport a la comunitat immigrant, entre ells pins amb aquest missatge.
La guanyadora d'un Grammy reconeix que no li resulta senzill decidir fins on pronunciar-se, encara que sosté que, quan ho faci, intentarà que tingui un impacte real. "No vull limitar-me a dir 'ICE fora' i que no surti res d'aquí, aniré una mica més enllà. Vull representar la meva comunitat, com a ésser humà, vull que això signifiqui més", indica. "No estic dient que no ho faci, el que dic és que, quan ho faci, ho faré amb l'ànima. Però vull asseure'm i entendre, al meu cap, què implica realment", assenyala Karol G, que subratlla que "estic disposada a dir-ho".
"Si et soc sincera, és una cosa que sobrepassa el límit de què he de fer per protegir-me. Però, al cap i a la fi, quin és el meu paper si estic en aquesta posició?", es preguntava l'artista, mentre havia fet aquesta revelació alarmant. Bad Bunny, que forma part del seu gremi i va aixecar molta polseguera pel show que va dur a terme durant la mitja part de la Super Bowl, també va rebre moltíssimes amenaces des de diferents sectors conservadors, radicals i reaccionaris de la societat o la política dels Estats Units.