Kneecap, denunciada per terrorisme per la policia britànica per mostrar una bandera de Hezbol·là en un concert

La policia de Londres ha denunciat per "terrorisme" el grup de rap Kneecap, conegut mundialment gràcies al metadocumental del 2024 que va aconseguir un BAFTA, per haver mostrat una bandera de la milícia Hezbol·là en un concert a la capital britànica. Ho van fer el novembre, però ha estat aquest dimecres que la policia londinenca hagi anunciat imputar Liam Óg Ó hAnnaidh, conegut com a Mo Chara. La resposta de Kneecap ha estat immediata i contundent.

Han publicat un comunicat a les xarxes socials i a la plataforma X on rebutgen les acusacions i asseguren que es defensaran. "Això són accions polítiques. És un carnestoltes de la distracció. Nosaltres no som l'assumpte. El genocidi ho és", han manifestat, en referència a l'ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza. "Mentre es beneficien del genocidi, usen una 'llei antiterrorista' contra nosaltres per mostrar una bandera llançada a l'escenari", han assenyalat.

El grup també ha sostingut que les autoritats britàniques "se centren" en ells mentre "14.000 bebès estan a punt de morir de fam a Gaza, amb el menjar enviat pel món a l'altre costat del mur". "Quin és l'objectiu? Limitar la nostra capacitat de viatjar. Evitar que parlem a joves de tot el món. Silenciar les veus de la compassió. Jutjar a artistes que s'atreveixen a parlar", ha criticat la banda, que ha ressenyat que "en lloc de defensar a persones innocents o els principis del Dret Internacional que diuen respectar, els poderosos al Regne Unit han permès assassinats i fam a Gaza, com van fer durant segles a Irlanda".

Kneecap, en defensa de Palestina

"Nosaltres estem orgullosament al costat del poble. Vostès són còmplices de criminals de guerra. Nosaltres estem en el costat correcte de la història. Vostès no. Combatrem contra vostès en els seus tribunals. Guanyarem. Palestina Lliure", ha remarcat, després que la Policia de Londres afirmés que Mo Chara és sospitós de mostrar la bandera "de tal manera o en tals circumstàncies que va despertar sospites raonables que feia costat a Hezbol·là".

"Condemnem tots els atacs contra civils, sempre. Mai està bé. Ho sabem millor que ningú, donada la història de la nostra nació. També rebutgem qualsevol suggeriment que pretenguem incitar a la violència contra qualsevol diputat o individu", va postil·lar. La banda, fundada en 2017 a Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, està integrada per tres persones i s'ha posicionat a través de les seves cançons a favor del republicanisme irlandès, que aposta per la reunificació d'Irlanda i la fi del domini britànic a l'Ulster, així com contra el sionisme.