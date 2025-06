La història catalana darrere d'un dels mems més virals

Aquest mem conegut per tothom que usa les xarxes socials amb fins humorístics és d'origen català. La fotografia es va començar a utilitzar com a mem a principis del 2017 i aquell estiu va ser quan es va viralitzar.

La fotografia es va fer a Girona a mitjans de 2015 pel fotògraf barceloní Antonio Guillem. L'autor de la instantània va explicar a Wired, una revista californiana amb ressò internacional, que la finalitat d'aquella sessió de fotos era representar el concepte d'infidelitat "d'una manera lúdica i divertida".

"Mario" i "Laura"

Els protagonistes de la fotografia que dona vida al mem reben el nom escènic de Mario i Laura. Aquests van descriure la seva experiència en modelar perquè els fessin les fotografies: "Quan la gent ens va veure simular aquelles escenes al carrer, es paraven i reien". En el cas de la Laura, qui havia de mantenir una cara seriosa, reconeix que per moments va ser una tasca difícil de realitzar.

La imatge es va penjar a Shutterstock, un proveïdor de fotografies d'estoc amb la descripció: "Home deslleial que camina amb la seva xicota i que mira impressionant a una altra noia seductora". Per utilitzar la imatge cal tenir els permisos per l'explotació relacionats amb drets d'autor i propietat intel·lectual, és a dir, que una gran majoria de persones ha utilitzat la imatge de manera il·legal. Tot i això, no es pren mesura perquè els propietaris consideren que la viralització i l'ús de la imatge l'han fet persones sense cap mala fe.

Procés de viralització

El primer ús conegut de la imatge com a mem d'internet es va publicar a un grup de Facebook de rock turc el gener de 2017. Aquest mem es va republicar l'endemà en una pàgina de Facebook de contingut de rock en anglès i un mes més tard es va compartir a través de Twitter. A finals del mes de febrer es va publicar a Instagram i va obtenir 30.000 m'agrada.

La viralització va arribar quan el 19 d'agost del 2017 un usuari publiques el mem en què l'home era "el jovent", la seva xicota "el capitalisme" i la noia seductora "el socialisme". Un altre usuari va copiar el mem i va aconseguir més de 35.000 retuits i gairebé 100.000 preferits.

Ni l'autor de la fotografia ni els models s'esperaven aquesta repercussió mediàtica entorn el mem. No tenien ni idea del ressò que havia aconseguit l'edició humorística de la foto i es van assabentar quan es van veure a ells mateixos a les xarxes socials. Fins i tot, el New York Times va publicar aquest mem a la seva secció de negocis.