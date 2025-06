5 invents catalans nascuts a la universitat que ens posen al mapa

Sovint no es té en compte que el primer lloc de Catalunya on cal anar a buscar talent són les universitats. De 2021 a 2023 es van sol·licitar 203 patents noves, es van signar 211 acords de transferència, que van generar 7,4 M€, i es van crear 35 empreses derivades de projectes nascuts a les universitats. A continuació un recull de cinc invents universitaris.

Medicaments contra tumors cerebrals

Gate2Brain, una empresa de la Universitat de Barcelona, ​​l'IRB Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu, va aconseguir a finals de 2024 una fita decisiva en la lluita contra els tumors cerebrals pediàtrics. El seu producte innovador, G2B-002 és un tractament potencial per a malalties rares i greu, atorgat específicament a fàrmacs dirigits a afeccions que afecten menys de 5 de cada 10.000 persones a la Unió Europea, i que ofereixen avantatges significatius respecte a alternatives limitades o inexistents.

Solucions al malbaratament alimentari

La start-up Bio2Coat, vinculada a la Universitat Politècnica (UPC), ha patentat una tecnologia de recobriments funcionals comestibles contra les pèrdues i la deterioració del raïm, tant de vinificació com de taula. Es tracta d'una tecnologia que utilitza únicament compostos naturals (no s'utilitzen fitosanitaris ni productes de síntesi) procedents de recursos renovables. Impactarà directament en la reducció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, en millores en sanitat vegetal, prevenció, lluita i gestió contra les plagues en el sector vitivinícola.

El recobriment desenvolupat s'aplica mullant el raïm i una vegada aplicat i sec, es configura una finíssima capa sobre el fruit, que actua amb una doble funció: d'una banda, com a barrera fisicoquímica protectora enfront de microorganismes i, de l’altra, com a barrera semipermeable enfront de gasos, controlant així la transpiració del fruit. Això permet millorar la conservació i protecció natural del raïm, així com el seu transport, emmagatzematge i processament en òptimes condicions.

Invencions al sector de l'aqüicultura

KOA Biotech, una start-up de la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat un sistema de biosensors que, combinat amb algoritmes patentats, forma un dispositiu autònom capaç de detectar precoçment infeccions transmeses per l'aigua. Això permet implementar mesures preventives en sistemes de producció per evitar la propagació d'infeccions a l'aigua, reduint la mortalitat causada per patògens infecciosos i l'ús d'antibiòtics en piscifactories.

La seva solució es basa en una tecnologia híbrida innovadora que combina organismes vius que poden detectar patògens d'interès i una interfície microelectrònica per transformar els senyals en una plataforma en línia. Aquesta informació es llindaritza per enviar alertes d'alerta primerenca quan un determinat patogen supera la seva abundància relativa.

Impressió 3D de formigó

Aridditive és una companyia nascuda com a empresa derivada de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del seu centre tecnològic CIM UPC. La missió de la companyia és revolucionar la indústria de la construcció a través del disseny, la producció i la comercialització d'impressores 3D sostenibles i d'alt rendiment. Impulsar la construcció sostenible mitjançant la impressió 3D.

La solució consisteix en una extrusora que permet l'ús de material bicomponent (morter i additius) sota demanda i control per llaç tancat per monitorar en temps real les condicions de pressió i temperatura a la sortida del broquet.

Test de sang per detectar càncer

Una start-up biotecnològica fundada per estudiants de la Universitat Pompeu Fabra va anunciar el gener un avenç important en la detecció precoç del càncer mitjançant l'anàlisi de sang. Flomics Biotech va presentar els resultats del seu darrer estudi, que demostra la capacitat de la seva tecnologia per detectar amb precisió cinc dels principals tipus de càncer: colorectal, pulmó, pròstata, pàncrees i mama. Aquest objectiu s'ha aconseguit mitjançant l'ARN lliure de cèl·lules, la seqüenciació de nova generació (NGS) i l'aplicació de bioinformàtica impulsada per intel·ligència artificial.