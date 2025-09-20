Amaia es fa viral responent a la pregunta de si Espanya ha d'anar a Eurovisió si hi va Israel

Amaia Romero té el cor robat a molts dels seguidors per la seva veu i la seva manera de ser, la seva naturalitat. Ara, ho ha tornat a fer: sense pèls a la llengua ha respost a un periodista d'Europa Press sobre què opinava de la decisió de RTVE de no acudir a Eurovisió si també hi participava Israel. La seva resposta s'ha viralitzat a les xarxes per la seva sinceritat, un tret que sovint manca en els artistes musicals.
Concretament, Amaia va ser una de les convidades a la desfilada d'una famosa marca de roba i quan caminava per accedir a l'esdeveniment per la catifa vermella, va atendre els periodistes. La seva resposta va ser breu, però contundent: "Em sembla perfecte, estic molt a favor d'aquesta decisió. És quelcom molt necessari i ho entenc al 100%", va dir la pamplonesa.
A Eurovisió la política importa -en major o menor grau depèn a qui es consulti-, i en ser preguntada sobre si creu que aquesta decisió de RTVE pot perjudicar a les futures candidatures espanyoles en el festival, i tenir efectes respecte al televot, Amaia també és clara. La jove cantant establerta a Barcelona respon de manera transparent: "No sé com funciona o si pot passar factura, però això és igual, és el de menys", ha reconegut deixant clar que un festival o una denúncia política o social i les seves conseqüències està per sota de la mort de civils.
De pas, també ha reiterat la seva ambivalència respecte al festival: "No és una cosa que vagi amb jo". Però això no és cap sorpresa, només cal recordar la seva actuació en l'edició de 2018, en la que un cop havent actuat, va atendre els mitjans i es va viralitzar la seva transparència i sinceritat sobre "que tot és bastant postureig".
RTVE comunica la decisió
La decisió de RTVE va ser presa el dimarts. El consell de l'entitat va aprovar la proposta feta pel president de la corporació estatal, José Pablo López, en un nou acte de pressió per part d'Espanya contra l'ofensiva israeliana a Gaza. La corporació espanyola, així, es va sumar a Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos, que també van assegurar que no compartirien escenari ni festival amb Israel per la massacre en terres palestines.
El moviment d'Espanya és important en el context d'Eurovisió, perquè és considerat un dels Big Five (Cinc Grans) finançadors de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), l'encarregada de gestionar i dur a terme Eurovisió. La mesura impulsada pel mateix López -qui ja va encendre una polèmica en l'edició del 2025 amb un missatge emès per La 1, amb conflicte diplomàtic inclòs- provoca ara una crisi a la cúpula del festival.