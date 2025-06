Aquestes són les tècniques d’estudi més efectives per a la Selectivitat

Amb la Selectivitat a tocar, els estudiants fan un últim esforç abans d'examinar-se. Durant el curs cadascun té les seves pròpies tècniques d'estudi. Ara, una recerca feta precisament amb estudiants catalans revela quins mètodes d'estudi són més efectius.

L'estudi s'ha fet a 3.414 alumnes de secundària de 27 centres educatius catalans situats en entorns diferents, des de districtes de la ciutat de Barcelona a petits pobles. Tots eren concertats, per la dificultat de tramitar els permisos a l’ensenyament públic.

Els estudiants van respondre dues enquestes: una sobre les seves estratègies d’estudi, i una altra sobre “les actituds i les creences” al voltant de l’aprenentatge. A partir de les enquestes i de les qualificacions finals dels alumnes, els autors de l’estudi varen analitzar l’efecte de diverses tècniques d’estudi.

Tècniques útils

L'estudi ressalta dues tècniques com a positives: l'elaboració i l'evocació. L’elaboració consisteix a intentar entendre el que s’estudia, connectant-ho amb coses ja sabudes, pensant exemples o explicant-se un a si mateix els continguts.

L’evocació consisteix a rescatar de la memòria allò que s’ha après, i per fer-ho hi ha diferents maneres: explicar la lliçó en veu alta o en silenci; autoavaluar-se amb jocs, redactar resums o fer esquemes.

Els resultats de l'estudi també fan valdre un tercer mètode: la pràctica espaiada. Aquesta tècnica consisteix a estudiar diverses vegades un tema deixant passar un cert temps entre elles ―el termini depèn de quant de temps falta per a l’examen―. Tanmateix, en aquest cas no hi ha correlació entre aquesta tècnica i l’obtenció de bones notes. No obstant això, sí que contribueix a un aprenentatge més llarg i més flexible.

Tècniques improductives

D'altra banda, la recerca també va demostrar que algunes tècniques no afavoreixen l'estudi. Rellegir els apunts o el llibre, subratllar o copiar contingut, o intentar memoritzar al peu de la lletra, donen poc resultat.

L’estudi també demostra que concentrar l’estudi poc abans de l’examen, per exemple el dia abans, és efectiva a curt termini, però condueix a aprenentatges efímers i poc flexibles. És a dir, poc transferibles a nous contextos. Finalment, la investigació va confirmar que estudiar amb música no és aconsellable.