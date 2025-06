Com calcular la nota de la Selectivitat 2025?

Si ja has acabat les PAU encara no guardis la calculadora. Arriba el moment de calcular la famosa nota de tall per accedir a la universitat. Aquesta puntuació no és convencional, perquè la nota màxima és sobre 14. A continuació t'expliquem com fer-ho.

Cal tenir en compte tres factors: la nota mitjana del batxillerat (aquesta puntuació la posa l'institut) la nota mitjana de la fase general de la Selectivitat (català, castellà, llengua estrangera, història o història de la filosofia i una matèria en funció de la modalitat) i la nota de la fase específica de la Selectivitat (assignatures optatives).

Les notes de tall per entrar als graus universitaris són sobre 14. Per calcular la nota fins al 10 cal fer un càlcul entre la nota mitjana del batxillerat (60%) i la nota de la fase general de la Selectivitat (40%). Els quatre punts extres, que permeten arribar fins al 14, s'obtenen a partir de la fase específica de la Selectivitat.

Aquí és on entren en escena les ponderacions. Cada assignatura optativa té una ponderació associada a cada grau que pot ser (0, 0,1 o 0,2). Cal parar atenció perquè les ponderacions pel mateix grau poden variar en funció de la universitat on s'imparteixi. En aquesta taula les pots veure totes. Per calcular la nota cal multiplicar la nota obtinguda a l'assignatura per la ponderació.

Exemple pràctic

Posem per cas un alumne que vol estudiar Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Té una nota mitjana al batxillerat de 8.5, una nota de la fase general de la Selectivitat de 8 i a la fase específica s'ha presentat a Física i ha tret un 9 i a Química, on n'ha tret un 7.

El càlcul final s'ha de fer seguir la següent fórmula: Nota mitjana x 0,6 + Nota fase específica x 0,4 + Optativa 1 x ponderació + Optativa 2 x ponderació = Nota final sobre 14.

En el cas exposat seria 8.5 x 0.6 + 8 x 0.4 + 9 x 0,2 +7 x 0.2 = 11.5. En aquest cas s'ha multiplicat les optatives per 0.2 perquè és la ponderació que tenen amb el grau d'ADE a la Universitat Pompeu Fabra.