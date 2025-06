Estiu Jove 2025: com aconseguir descomptes del 90% per viatjar en tren o bus

El Consell de Ministres espanyol aprovarà aquest dimarts el programa Estiu Jove 2025, amb descomptes de fins al 90% per als joves d'entre 18 i 30 anys que viatgin aquest estiu en autobús o tren per Espanya i Europa. El 2024, fins a 2,3 milions de joves van beneficiar-se d'aquests descomptes, duent a terme 5,2 milions de desplaçaments. Enguany, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha destinat 120 milions d'euros a aquest programa.

Qui podrà accedir al programa Estiu jove 2025?

Per poder beneficiar-se de bitllets amb descompte, caldrà haver nascut entre l’1 de gener del 1995 i el 31 de desembre del 2007 i tenir la nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.

Quins descomptes hi haurà?

Si bé encara no s'han publicat les bases definitives per a l'Estiu Jove 2025, està previst que s'assemblin a les del 2024. L'any passat, els descomptes van arribar a ser de fins al 90% en els bitllets de tren i autobús. En concret, en els trens de mitjana distància i en els autobusos regulars de competència estatal. Quant als bitllets d'Avant i d'alta velocitat, aquests tenien un descompte del 50%. Els últims d'un màxim de 30 € per bitllet. El tiquet de l’Interraïl (de 10 dies en dos mesos) també comptava amb un 50% de descompte si es compra a través de Renfe.

Quan estaran disponibles?

Els descomptes seran efectius per als viatges realitzats entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2025.

Com aconseguir els descomptes?

El Ministeri de Transports habilitarà pròximament una pàgina web per registrar-se amb el DNI, NIE o passaport, almenys 24 hores abans de fer la primera compra. Si es compleix amb els requisits del programa, es rebrà un codi intransferible i personal amb què comprar els bitllets amb descompte per a viatjar aquest estiu.