Lola Índigo cancel·la el seu concert a Cornellà per disputes amb l'ajuntament

El periple ha acabat amb concert cancel·lat; Lola índigo no actuarà el pròxim 12 de juliol en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat, que havia de ser l'última actuació del tour La bruja, la niña y el dragón, degut a la negativa de l'ajuntament de la ciutat. Ho ha comunicat l'empresa GTS Management en un comunicat.

El consistori de Cornellà assegura també en una publicació que la data proposada pel xou "no era viable" per raons vinculades al calendari del municipi i afegeix que mai havia autoritzat aquest concert a l'estadi del RCD Espanyol pel 12 de juliol. Per això, ha lamentat que s'hagi "mantingut la venta d'entrades" sense autorització municipal.

Per contra, la companyia que gestiona els esdeveniments de la cantant, que s'ha mostrat perplexa per la situació, afirma que han actuat des del primer moment amb "total rigor i professionalitat" i detalla que l'ajuntament va proposar-los reprogramar el concert el dia 7 de juliol. Però per raons tècniques l'equip ho veu "del tot inviable".

El xou ja havia venut 20.000 entrades, segons ha explicat la mateixa Índigo al programa televisiu El Hormiguero, i la devolució s'efectuarà durant els propers dies, tal com detalla GTS en el text compartit a les xarxes socials.

"És la primera vegada que parlo d'això perquè és una situació que em fa moltíssim mal. La realitat és que tenim 20.000 entrades venudes. L'alcalde ha decidit que no vol fer més d'un concert al mes i aquest mes ja hi ha Robbie Williams", ha dit l'artista a l'espai d'Antena 3. A més, a X ha recordat que, quan van decidir la data del concert, "el soroll o els concerts a l'aire lliure no eren un problema" i afegeix que trobaran una solució per donar als fans "la festa de final de gira" que mereixen.