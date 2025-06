Per què aprendre anglès continua sent clau per als joves catalans en un món globalitzat

En una època marcada per la mobilitat internacional, la feina a distància i la connexió digital, una veritat encara es manté ferma: l'anglès continua essent la llengua franca global. Per a la gent jove de Catalunya, dominar l'anglès no és només un requisit escolar, sinó una porta d'accés al triomf acadèmic, a oportunitats internacionals i al creixement professional a llarg termini. Tot i l'auge d'altres llengües globals com el mandarí i el francès, l'anglès continua dominant en l'educació, els negocis, la ciència i la comunicació digital. A Espanya, la tendència és clara: l'anglès és la llengua estrangera més estudiada, amb un 94% d'estudiants de secundària que l'aprenen, segons Eurostat (2024). Això el converteix no només en una prioritat nacional, sinó també en una habilitat estratègica per a qualsevol jove català que aspiri a tenir èxit més enllà de les fronteres locals o fins i tot nacionals.

La capacitat per entendre i comunicar-se en anglès obre un món d'opcions educatives. Des de l'accés a llibres de text en anglès i cursos en línia fins a la participació en programes d'intercanvi internacional, els estudiants amb habilitats en anglès poden ampliar significativament els seus horitzons acadèmics.

Molts estudiants catalans tenen com a objectiu estudiar a l'estranger, especialment en països de parla anglesa com el Regne Unit, Irlanda, Canadà o els Estats Units. La competència en anglès és sovint un requisit mínim per sol·licitar a universitats estrangeres, beques o places Erasmus+. Fins i tot a Catalunya, les universitats ofereixen cada cop més graus bilingües en què l'anglès és la llengua d'ensenyament parcial o total.

A més, el domini de l'anglès també millora el rendiment en proves estandarditzades com el TOEFL o l'IELTS, que són essencials per accedir a l'educació superior a l'estranger. La inversió inicial en l'educació en anglès compensa a llarg termini, especialment quan els joves aprenents poden construir la fluïdesa d'una manera natural i atractiva.

Des de les aules a la vida real: el canvi cap a l'aprenentatge immersiu

Malgrat que l'ensenyament tradicional a l'aula continua essent important, cada cop més estudiants busquen maneres flexibles i pràctiques per millorar el seu anglès. Això ha provocat un augment de l'interès per les aplicacions mòbils, els cursos breus a l'estranger i les estades lingüístiques que ofereixen experiències d'aprenentatge immersives i pràctiques.

A Catalunya i arreu d'Espanya, aquesta tendència està creixent, especialment entre adolescents i estudiants universitaris. Els programes de viatge lingüístic, en concret, s'estan convertint en una manera popular perquè els joves combinin l'aprenentatge amb l'aventura. Aquests programes de mitja durada posen els estudiants en entorns de parla anglesa, com ara Londres, Dublín o Malta, on viuen, estudien i interactuen amb els habitants locals.

Aquestes experiències immersives no només acceleren l'adquisició de llengües, sinó que també fomenten la independència, la consciència cultural i les habilitats socials. L'atracció és evident: en només unes setmanes, els estudiants solen veure millores significatives en la seva confiança a l'hora de parlar, la comprensió auditiva i el vocabulari del món real.

Per a aquells que volen explorar aquesta opció, hi ha plataformes establertes que ofereixen experiències ben estructurades adaptades a diferents grups d'edat i objectius. Un d'aquests proveïdors és Sprachcaffe, que ofereix una varietat d'estudis d'anglès a l'estranger dissenyats específicament per a estudiants de parla hispana.

Aquests programes solen incloure

Professors qualificats de parla nativa

Aules de mida petita

Excursions culturals i activitats locals

Dureses flexibles (d'una setmana a diversos mesos)

Allojament en famílies o residències universitàries

Aquests programes combinen la teoria de la llengua amb la comunicació del món real, i ofereixen una experiència que va molt més enllà de la gramàtica i els llibres de text

Impulsos de carrera en un mercat laboral competitiu

Més enllà de l'àmbit acadèmic, l'anglès és un recurs innegable en el mercat laboral. A Catalunya, on indústries com el turisme, la tecnologia, el disseny i el negoci internacional estan en auge, el bilingüisme sovint és un requisit laboral més aviat que un bonus. Els treballadors cada vegada més valoren els candidats que parlen anglès i que poden navegar per equips internacionals, comunicar-se amb clients globals i adaptar-se a entorns de treball multiculturals.

Les empreses multinacionals amb seu a Barcelona o altres ciutats catalanes solen indicar l'anglès com a idioma principal en les descripcions de feines. En particular, els sectors de la tecnologia i les empreses emergents utilitzen l'anglès com a llengua operativa, independentment de la ubicació. Per als joves catalans que entrenen en aquest mercat competitiu, la fluïdesa en anglès amplia significativament les seves perspectives de carrera, tant a casa com a l'estranger.

Una clau cultural que obre el món

No tot és escola i feina. L'anglès també obre les portes a la cultura, l'entreteniment i la connexió global. Des de pel·lícules i sèries fins a música, pòdcasts i xarxes socials, bona part del contingut digital actual es crea en anglès. Poder gaudir d'aquest contingut sense subtítols ni traduccions no és només un bonus, és una forma de participació social en un món on la informació viatja de pressa i en una sola llengua.

Els joves catalans que dominen l'anglès també tenen accés a comunitats globals a través dels videojocs en línia, els viatges, les amistats internacionals i l'intercanvi cultural. Aquestes interaccions promouen la tolerància, l'empatia i la curiositat, valors cada cop més essencials en una Europa multicultural i interconnectada.

Donar suport el canvi: què poden fer les famílies i les escoles

Fomentar l'aprenentatge de llengües no és només responsabilitat de l'estudiant. Les famílies i les escoles tenen un paper clau en la construcció d'una relació positiva i proactiva amb l'anglès des d'una edat primerenca. Les escoles catalanes han fet grans progressos en la integració de l'anglès en els seus plans d'estudis, però l'exposició complementària fora de l'aula és igualment important.

Els pares poden ajudar de la següent manera

Fomentar viatges i oportunitats d'intercanvi

Donar suport classes extraescolars d'anglès o cursos d'estiu

Promoure els mitjans de comunicació en anglès a casa

Ajudar els infants a connectar amb corresponsals internacionals o comunitats d'aprenentatge en línia

Amb moltes eines digitals disponibles, inclosos tutors d'IA, aplicacions immersives i plataformes de conversa en línia, les famílies poden crear un entorn amigable per a l'anglès que sembla natural i fins i tot divertit.

Conclusió

En un món en ràpid canvi en què la comunicació digital, la mobilitat i la col·laboració global són la norma, l'anglès continua sent una de les habilitats més valuoses que un jove pot adquirir. Per a la joventut catalana, és un passaport per a una millor educació, opcions de carrera més àmplies i una major implicació cultural.

Tant si es tracta d'aprenentatge tradicional, d'aprenentatge basat en viatges o d'una combinació d'ambdós, l'objectiu és el mateix: dotar els joves dels instruments necessaris per prosperar en una societat global. I en aquest esforç, l'anglès no és només una altra matèria, sinó una oportunitat.