Visitar el Parlament de Catalunya per dins és gratis a Barcelona aquest estiu

El Parlament de Catalunya obre les portes perquè tothom pugui visitar l’edifici. És un dels parlaments més antics del món, i té una història desconeguda per a molts. Aquesta oportunitat per accedir-hi de franc és idònia tant pels qui mai l’han vist per dins com pels qui ja el coneixen.
De dilluns a divendres, i de forma gratuïta, es pot visitar el Palau de la Generalitat. Per fer-ho, és imprescindible fer una reserva amb un mínim de dos dies laborals d’antelació. L’activitat té un cost de zero euros i pot ser tant presencial com virtual. En ambdós casos, la visita és a càrrec d’una guia especialitzada que explica la història de l’edifici i les funcions del Parlament. El recorregut permet descobrir els espais més emblemàtics d'un edifici que té 5.532 metres quadrats, dues plantes i golfes.
Les visites s’ofereixen en català, en castellà i en anglès. Accepten un màxim de 30 assistents i a partir de 10 membres que s’inscriguin junts, la reserva s'ha de fer com a grup. Tenen una durada de 45 minuts i a l’agost es fan al matí o al migdia, mentre que al setembre poden ser a la tarda.
Un Palau històric
L'edifici del Palau del Parlament és l'antic arsenal de la Ciutadella construïda sota les ordres de Felip V per assegurar-se el domini de Barcelona després de la guerra de Successió. La Ciutadella va enderrocar-se gràcies al clam popular contra la fortalesa, i l'antic arsenal és un dels pocs espais que queda en peu.
L'edifici va passar a ser el Museu Municipal d’Art l'any 1900, després que la reina regent declinés convertir-lo en palau reial. El 1932, va esdevenir la seu del Parlament, convertint-se així en un dels més antics del món. El 1939, arran de l’entrada a Barcelona de les tropes del general Franco, el Palau del Parlament va esdevenir caserna. Posteriorment, s'hi va instal·lar el Museu d'Art Modern i, fins al 2004, no va destinar-se tot el Palau a usos parlamentaris.
Parc de la Ciutadella
El Palau té la seu al parc de la Ciutadella, un espai on passejar, relaxar-se o fer un pícnic després de la visita. És un dels espais verds més grans de Barcelona i va ser el primer parc dissenyat específicament com a parc públic. Ara, és ple d'arbres centenaris i fins i tot hi ha un llac on es pot fer un passeig amb una barca de rems. Al parc s'hi pot accedir de les 7 h fins al capvespre.