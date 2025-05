Brussel·les posa fi a la solidaritat postpandèmica

La Unió Europea, que durant la pandèmia de la Covid-19 va fer gala d'una inèdita solidaritat fiscal amb la creació del fons Next Generation, sembla ara disposada a tancar l'aixeta abans que molts estats hagin pogut aprofitar plenament els recursos promesos. Fonts de la Comissió Europea avancen que el 4 de juny s’anunciarà que no hi ha base legal per estendre el termini del fons més enllà del 2026, malgrat les peticions d'estats com Itàlia, Espanya i Polònia.

Aquest gir de guió deixa en evidència les mancances estructurals d'un projecte que, tot i les bones intencions, ha topat amb la realitat de la burocràcia europea i les dificultats d'execució a escala nacional. Molts països han tingut problemes per complir els requisits i objectius fixats per Brussel·les, cosa que ha retardat els desemborsaments i posat en risc la implementació de projectes clau per a la recuperació econòmica.

La negativa de la Comissió a flexibilitzar els terminis posa en dubte el compromís real de la UE amb la cohesió i la solidaritat entre estats membres. En lloc d'adaptar-se a les circumstàncies canviants —com l'impacte de la guerra a Ucraïna o l'augment de la inflació—, Brussel·les opta per una rigidesa legalista que pot tenir conseqüències greus per a les economies més afectades. Les prioritats semblen haver canviat. Ja no importa tant la recuperació econòmica com l’increment de la despesa militar.

És especialment preocupant que aquesta decisió arribi en un moment en què la confiança en el projecte europeu es veu amenaçada per l'auge de l'euroescepticisme i les tensions internes. La UE no es pot permetre el luxe de fallar als seus ciutadans quan més la necessiten. Si realment vol consolidar-se com una unió política i econòmica sòlida, ha de demostrar que és capaç de posar les persones al centre de les seves polítiques, més enllà dels tecnicismes i els terminis administratius.

La Unió Europea ha de decidir si vol ser una comunitat de valors compartits o simplement un club de normes inamovibles. La resposta a aquesta qüestió definirà el seu futur i la seva rellevància en el món postpandèmic.