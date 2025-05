Donem el pas!

El 18 de juliol, de 2023, es va aprovar el decret 666. Aquest decret regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris. Lluny de vetllar pel benestar animal, aprovada el mes de març del mateix any, comporta un retrocés important.

Des de diferents àmbits veterinaris, protectores i associacions han expressat protestes per aquest retrocés. Què planteja aquest decret? Un tema important, la necessitat de reduir l’ús d’antibiòtics i antimicrobians, però ho fa centralitzant la distribució fora de l’àmbit veterinari i aplicant l’IVA de productes de luxe, un 21%. Així mateix, es preveuen sancions altíssimes als veterinaris que incompleixin el decret. El col·lectiu veterinari és conscient de la necessitat de desplegar un model de distribució que porti a un menor malbaratament, però amb el criteri clínic i de benestar animal, un criteri que no s’ha tingut en compte ni s’ha consultat al sector.

A Europa, en la majoria de països poden prescriure i vendre els medicaments necessaris mentre que a l’estat espanyol el decret ho restringeix. Segons un informe de l’Organització Col·legial Veterinària, dels 14 països de la UE que es van obtenir dades, 12 poden dispensar directament els medicaments als animals.

El col·lectiu ha expressat la seva preocupació pel que passa amb l’aplicació del decret. El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya ha començat una roda de contactes amb els grups parlamentaris per tal d’expressar el malestar del sector i reclamar els canvis necessaris.

La plataforma Vet Warriors ha denunciat públicament les limitacions que aquest decret comporta per a l’exercici responsable de l’activitat professional així com el patiment que provoca el fet que les proves diagnòstiques i la dispensació de medicaments es facin fora de l’àmbit veterinari. Un aspecte important denunciat és que la dispensació de medicaments veterinaris de forma exclusiva per les farmàcies incompleix la legislació de la UE i han rebut el suport de la Federation of European Companion Animal Veterinary Associations en els canvis que es plantegen al decret. L'externalització de proves a les farmàcies ha provocat un malestar evident dels i les professionals veterinaris que se senten menystinguts i també denuncien que aquest nou circuit posa en risc la salut dels animals.

Tots aquests aspectes tenen un impacte directe en el benestar animal, la salut pública, l’eficiència professional, l’acompanyament de les famílies i també en la butxaca i el malbaratament dels medicaments. Abans els i les professionals veterinaris podien dispensar la medicació necessària segons la prescripció, ara serà segons la comercialització del medicament, per tant, es preveu que es malmetran molts més medicaments que fins ara. D’altra banda, externalitzar les proves allarga el temps del diagnòstic i el patiment dels animals.

Veterinaris i veterinàries es reivindiquen com a sanitaris, com a professionals especialistes que poden diagnosticar, prescriure i dispensar medicaments als seus pacients. S’han portat a terme diferents mobilitzacions, la darrera el passat 7 de maig davant del Congrés de Diputats, que va aplegar uns 1.500 veterinaris. El dissabte 10 de maig s’ha convocat a Barcelona una passejada de gossos per tal de sumar les famílies s’uneixin als i les professionals en les demandes. Així professionals, famílies i animals aquest dissabte... Donem el pas!