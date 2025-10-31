Fang i ulleres

El fang dels carrers dels pobles de l’Horta Sud del País Valencià, tacat de mort, marca de fa un any les hores de tots plegats. Aquest dimecres la veu preciosa de La Maria i el seu Mon vetlatori emocionava els assistents al funeral d’Estat que es feia a l’asèptica i blanca Ciutat de les Ciències i les Arts. Sortits del fang d’ara fa un any i reunits, 800 assistents, en aquest espai immaculat. Les autoritats que presidien la cerimònia, els reis, el govern espanyol i el president de la Generalitat Valenciana a la tercera fila van rebre els impactes del fang que va servir de primer senyal de protesta davant de tanta indignació.
Els reis tacats de fang, Pedro Sánchez girant cua davant els atacs d’activistes d’extrema dreta, Mazón que encara el busquen. I, ara, en una cerimònia que volia tancar ferides i que buscava la reparació pel llistat de víctimes mortals, va tornar a ser altaveu de la indignació. Crits i insults, especialment contra el president de la Generalitat Valenciana, després que s'hagi anat completant la informació d’on era la fatídica jornada de la dana, després de dinar a El Ventorro. L’últim que s’ha sabut, segons publicava el diari Levante, és que va acompanyar la periodista Maribel Vilaplana, amb qui havia dinat durant 4 hores, fins a l’aparcament on tenia el cotxe, i que va arribar a Palau cap als volts de les vuit del vespre. I encara ElDiario.es apunta que abans d’anar a Palau, i després de deixar Vilaplana a l’aparcament, Mazón se’n va anar a casa seva, es va dutxar, fins i tot va "dormir la mona" pels excessos etílics del dinar, es va canviar de roba, i va fer cap a Palau. Al centre d’emergències feia 3 hores que el trobaven a faltar, per acabar llençant l’alerta a un quart de nou, quan ja hi havia una mortaldat.
Aquest dilluns Vilaplana compareix davant la jutgessa de Catarroja que porta el cas i sabrem més detalls. I, enmig de l’esbroncada, Mazón diu que ha obert una reflexió. Massa que ha trigat, però benvinguda sigui la reflexió si acaba comportant la seva dimissió que reclamen les víctimes de la dana.
L’endemà del funeral d’Estat, Pedro Sánchez va comparèixer al Senat, a la comissió d’investigació del cas Koldo, sobre el presumpte finançament il·legal del PSOE en els anys de la pandèmia i l’existència d’una caixa B, entre altres fils i realitats enfangades. El president del govern espanyol va acceptar que cobrava en metàl·lic despeses del seu partit que ell havia avançat, i que això és legal. De fet, el tercer grau que li va aplicar el PP no va donar fruit. Tenia ben clar que era millor dir que no li constava res del que li demanaven i evitar així que sortís del Senat amb un delicte penal a les espatlles. La comissió és un circ difamatori, és inquisitorial en sortia com a titular. I en el que és una mostra magistral de desviar l’atenció, les ulleres que es va posar durant la sessió ho van apagar tot. Ni el Mago Pop ho hauria fet millor.
No es va parlar tant de Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, com d’unes ulleres, que segons s’ha sabut després, són de fa 5 anys i li van costar 250 euros. Pedro Sánchez va fer notícia de les seves ulleres, en una sessió que el PP havia situat l’endemà dels funerals de la Dana, buscant l’erosió definitiva. El fang que tant costa de treure, i que deixa rastre, sobretot si no es fa net.