L’algoritme que amaga la música en català

D’un temps ençà tenim la impressió que la música en català té més bona salut que el català, la qual cosa pot semblar una broma pesada, però no ho és tant: les cançons són una via molt eficaç per transmetre una llengua, per fer-la llaminera (en paraules del recordat Jordi Vendrell), de manera que si alguns conciutadans nostres que no la parlen es deixen encomanar les tornades de The Tyets, Ginestà o 31FAM (o de Minibús Intergalàctic, gavina.mp3 o Júlia Colom), tal vegada acabaran familiaritzant-s’hi i fins i tot practicant-la de viva veu, perquè representa que una cosa por portar a l’altra.
Però sembla que hi ha un factor que ens juga en contra: l’algoritme que regeix el consum a les plataformes, que exerceix una “pressió sobre les llengües minoritzades”, afirma Jordi Puig, president de l’Apecat (Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans), a les pàgines de l’Anuari de la Música 2026, editat per Enderrock i l’ARC (Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya) i presentat aquesta setmana. Tal comportament poc simpàtic és, afegeix Puig, una de les causes per les quals la indústria fonogràfica catalana no es recupera del gran cataclisme que va començar a viure dues dècades enrere (amb el trànsit del format físic al digital) amb el mateix ímpetu que l’espanyola.
Mentre que, a escala estatal, les companyies diuen que ja se situen al nivell del 2003, les catalanes facturen a hores d’ara una quarta part del total d’aleshores. És clar que en els números espanyols hi ha tot el pes de les multinacionals, amb seu a Madrid, mentre que els catalans corresponen a l’ecosistema de companyies independents. I a les ‘majors’, com dèiem, l’algoritme els tracta d’una manera més amorosa. També és cert que, tot i que en el darrer quart de segle l’edició de discos en català s’ha multiplicat (de 446 títols a 1.230), en els darrers dos anys ha anat lleugerament a la baixa: va ser el 2022 quan va tocar sostre amb 1.352 llançaments.
Però encara que l’Anuari deixi anar un titular poc engrescador (“el català, entre la resistència i el retrocés”) i que l’algoritme pugui arraconar la nostra llengua, val a dir que la música en català se situa, en alguns indicadors, per damunt d’aquest 32,6% que diu tenir-la com a llengua habitual. Pel que fa a la música enregistrada, un 42,9% esmenta el català com a l’idioma “en què va escoltar música ahir”, la qual cosa ens convida a pensar que hi ha ciutadans no habitualment catalanoparlants que escolten música en català.
És pertinent alhora afegir que difícilment Spotify, Apple Music, You Tube Music o Deezer es dediquen expressament a castigar la llengua catalana, sinó que, en els seus sistemes de recomanacions personalitzades, van a allò segur i premien el que ja funciona a gran escala. I el problema és que aquest consum de les plataformes de manera guiada no és pas menor, perquè molts usuaris no van a buscar la música que volen escoltar sinó que es deixen portar per allò que se’ls ofereix. Al Regne Unit, segons un estudi oficial, els suggeriments directes representen un 30%, però, alhora, l’altre 70% prové en un grau no determinat de descobertes no ben bé pròpies de cada usuari, sinó induïdes prèviament pels algoritmes.
I ja som al cap del carrer, perquè la qüestió rau en el grau de consciència que tinguem de cadascun dels nostres actes, de ser capaços d’aturar-nos, només durant una dècima de segon, i de pensar quina tecla prenem i quina pestanya som a punt d’obrir. En les nostres mans està la possibilitat de la desfeta, però també de la salvació.