Manel del Castillo, lideratge orquestrador

El passat 1 de juny vaig participar en l’acte de reconeixement al Dr. Manel del Castillo en motiu del relleu com a gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. El Dr. Manel del Castillo representa l’exemple del lideratge amb valors, orquestrador de projectes.
Manel del Castillo és metge, especialista en Medicina de Família, format en gestió. Disposa d’una dilatada carrera directiva. Va exercir com a Director Provincial INSALUD a les Balears, Director Gerent de la Fundació de Manacor, Director Gerent de l’Hospital Municipal de Badalona i, a partir del 2003, fins a l’actualitat -23 anys- com a Director General de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues. Destacat membre de les entitats, patronals catalanes del sistema sanitari, Unió i Consorci Sanitari i Social de Catalunya, i, des de fa divuit mesos lidera, presideix, el Comitè d’Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut (CAIROS) de Catalunya. A escala internacional ha presidit, des del 2020 la European Children’s Hospital Organisation (ECHO), la xarxa europea d’hospitals pediàtrics i és el secretari general de Sant Joan de Déu Hospitality Europe, xarxa sanitària internacional de l’Orde de Sant Joan de Déu.
Conec a Dr Manel del Castillo des del 2003, quan ell va ser anomenat gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues i jo, consellera de Salut del Govern de la Generalitat amb el president Pasqual Maragall. Durant el període 2003-2010, anys que vaig tenir l’honor d’exercir com a consellera, vàrem teixir vincles, complicitats amb ell, el seu equip i l’Orde de Sant Joan de Déu. Des de llavors fins avui, des de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, continuem compartim projectes de salut mental, atenció pal·liativa, atenció integrada social i sanitària, per a persones amb discapacitat, audiologia i en l’aprofundiment entorn l’espiritualitat com a sentit de la vida i punt de trobada des de camins diversos.
Manel del Castillo ha operativitzat, ha impregnat l’execució dels valors de l’Orde de Sant Joan de Déu: Hospitalitat, Qualitat, Respecte i Compromís. Compartint el propòsit de la institució i l’Orde amb malalts, famílies, professionals, equips, voluntaris i entitats de mecenatge. També amb el Govern de la Generalitat. Vocació de servei públic i, molt especialment, orientat amb les persones i famílies amb més vulnerabilitat. Aliança sòlida, fructífera amb el Departament de Salut a través dels propòsits compartits i resultats amb valor afegit.
Des d’una visió, suposadament ideològica, altaveus mediàtics reivindiquen un sistema sanitari públic gestionat directament des de l’administració. El model sanitari català, que ve de lluny, integra al servei públic sanitari institucions amb propòsits compartits, com Orde de Sant Joan de Déu. Aquesta, l’Hospital de Sant Joan de Déu, aporta elements complementaris de gran vàlua. Des de l’arquitectura, el tracte, la participació real de les famílies i els malalts en la millora contínua fins a la capacitat d'aplegar voluntariat, xarxes socials i de mecenatge. Manel del Castillo ha liderat el Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona o programes per a nens com la Casa de Sofia o el projecte “Úniques Sant Joan de Déu” per a infants amb malalties minoritàries o Escoles Resilients. Ha tingut la capacitat, amb equips compromesos i sòlids, fonts de mecenatge molt importants, de donants humils, d’empreses, de la Fundació Leo Messi, Amancio Ortega o La Fundació “la Caixa”.
L’humanisme, la transcendència del que fem i la consciència de la pèrdua per no fer, són els codis de reconeixement mutu entre l’administració responsable i les entitats privades amb vocació de servei públic. Els valors compartits varen ser la xarnera, la llavor, de la confiança amb el Manel del Castillo i l’Orde de Sant Joan de Déu. Aliats imprescindibles pel sistema sanitari públic.
L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues sap treballar a escales territorials diferents. La local, amb el municipi d’Esplugues amb el que té moltes complicitats; amb la seva àrea de referència com hospital pediàtric, el Baix Llobregat i la Barcelona metropolitana sud; Catalunya per moltes patologies pediàtriques i a Espanya per 36 patologies a través del CSURs (centre, Serveis i Unitats de Referència), segons acreditacions del Ministeri de Sanitat. L’Hospital pediàtric Sant Joan de Déu es troba entre els millors del món.
El lideratge orquestrador de Manel del Castillo ha permès que l’Hospital Sant Joan de Déu integri assistència, docència (Hospital Universitari de la Universitat de Barcelona) recerca i transferència. Ell descriu en el llibre “Hospital Sant Joan de Déu”, una organització girafa com la seva mirada. Peus aterrats en el dia a dia, cor gran i coll alt, mirada a mitjà i llarg termini. Proximitat i horitzó. Local i global. Missió, visió i valors compartits per tots els actors de l’organització, sense perdre el propòsit: acompanyar, atendre a infants i famílies amb qualitat i respecte. Humilitat i ambició. Modernitat assentada amb valors, amb ànima, defugint de la modernitat líquida. Sempre més enllà del que s’espera. Especial atenció als infants amb més vulnerabilitats, per càncer, per malalties greus, malalties minoritàries, infants i famílies amb dificultats econòmiques.
Els líders compromesos amb la institució i el context preparen les transicions, la sortida, com diu el mateix Manel del Castillo. Preparar el relleu, el Dr Miquel Pons, ha sigut un exemple més de seu lideratge honest, generós. Més enllà de la institució que ha treballat sempre s’ha implicat en el Sistema de Salut de Catalunya, des de les entitats representatives. Unió i Consorci Sanitari i Social de Catalunya, des de la formació directiva, des de la divulgació d’opinió envers la transformació sanitària i, des de fa divuit mesos, liderant el CAIROS (Comitè d’Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut).
CAIROS, en filosofia grega, vol dir temps oportú, valuós, “momentum”, per fer canvis, transformacions importants. Potser el lideratge del Manel del Castillo, de l’Orde ens ensenya que Cairos és dia a dia, en cada detall, en cada gest, en cada acció si no oblidem el propòsit. El lideratge de Manel del Castillo és mestratge, amb visió, influència inspiradora, integritat i empoderament dels equips. En un món on els lideratges semblen basats en la manipulació, la deshonestedat, els narcisismes i en els antivalors, cal trobar referents i repassar trajectòries amb resultats, com Manel del Castillo.