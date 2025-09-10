10 de setembre de 2025

Tribuna oberta

Notícia del Quebec

«Tots els indicadors mostren que el nacionalisme independentista al Quebec està tornant a agafar embranzida, especialment entre el jovent. Aquí es troba el 'retorn' del Partit Quebequès»

10 de setembre de 2025

Aquest agost he tingut la sort de poder visitar una part del Canadà. Just els dies que hi vaig ser, el Partit Quebequès aconseguia un nou escó a l’Assemblea del Quebec. Es tractava d’una elecció parcial pel districte d’Arthabaska, al costat sud del riu Sant Llorenç, entre Montreal i la Ciutat de Quebec. Anant d’una ciutat a l’altra en cotxe, passes per allí, a la immensa plana del nord dels Apalatxes. 

Els resultats a Arthabaska mostraven les noves tendències polítiques al Quebec: el retorn a l’alça dels nacionalistes i la irrupció amb força de la formació de dretes del Partit Conservador del Quebec, que no compta amb cap representant al parlament, però que podria irrompre amb força a les properes eleccions com a segona o tercera força (sempre segons els sondejos). Liderada pel periodista Éric Duhaime, aquesta formació s’ubica clarament a la dreta, amb tocs més populistes i és partidària del federalisme.

Pel que fa al “retorn” del Partit Quebequès, tots els indicadors mostren que el nacionalisme independentista està tornant a agafar embranzida, especialment entre el jovent. 

Parlo de “retorn” perquè la realitat del PQ és que l’Assemblea del Quebec compta actualment amb només 6 diputats, sent la formació més petita de l’arc parlamentari per sota dels 21 del Partit Liberal (el partit dels Trudeau) i de Quebec Solidari, la formació d’esquerres i nacionalista quebequesa. Dels 6 representants, 3 van sortir de les eleccions regionals de 2022 i 3 han estat obtinguts en eleccions parcials com la d’aquest agost.

El darrer govern del Partit Quebequès va ser el de la primera ministra Pauline Marois i d’això ja fa onze anys. A les eleccions que aquesta va anticipar el 2014, com a prèvia per a fer més passos vers la independència, la formació va treure el seu pitjor resultat de la història (fins aleshores… la cosa encara podia empitjorar, com hem vist, arribant a sols 3 diputats) i va guanyar les eleccions el Partit Liberal.

El projecte polític de Marois parlava de construir més el país per fer-lo avançar i fer-ho des de la socialdemocràcia; una tendència a l’esquerra que va posar els fonaments de la futura Coalició per al Futur del Quebec de François Legault, qui ocupa el càrrec de primer ministre del Quebec des de 2018 i qui acabarà el seu segon mandat l’any vinent.

El cert és que la Coalició de Legault i el Quebec Solidari van erosionar per banda i banda la formació tradicionalment nacionalista i independentista quebequesa. Fins al punt que Legault té 86 diputats davant dels 6 del PQ.

Havent estat anteriorment ministre en governs nacionalistes, el primer ministre quebequès es va presentar a les eleccions com un pragmàtic, un dirigent empresarial d’anar per feina passat a la política, partidari de gestionar el Quebec pel seu bé i interès dins del federalisme canadenc i des d’un nacionalisme de centredreta. Es va presentar amb un programa polític treballat, amb propostes i projectes.

Però ara els sondejos diuen que el seu mandat podria acabar-se l’any vinent, i que un dirigent del PQ podria tornar a viure a l’Edifici Price de la Ciutat de Quebec, després de la travessa del desert. El nou líder de la formació, Paul St-Pierre Plamondon, agrada i potser podria succeir a un Legault rovellat de dos mandats, combinant-ho amb la llarga dècada fora del poder, amb la decepció amb Justin Trudeau, amb les afrontes de Donald Trump al conjunt del Canadà o amb l’arribada del nou premier canadenc liberal, Mark Carney.

Trudeau agradava força a molts quebequesos, però Carney és vist com massa anglès (no només no parla perfectament el francès, sinó que fins i tot va ser governador del Banc d’Anglaterra i té també la nacionalitat britànica!) i els quebequesos tenen claríssim que se’n recorden dels anglesos. Je me souviens!

