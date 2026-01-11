Trump posa en perill els bons desitjos del 2026

Obsolescència tecnològica en l’extracció de la seva principal riquesa, l’extracció de petroli, també a les mines d’or les condicions són penoses. Ho són en els hospitals i les universitats i ho són en matèria de defensa tot i que han invertit milers de milions de dòlars comprant material de defensa a la Xina i Rússia.
No per això hi ha cap justificació per l’actuació militar dels Estats Units (Delta Force) a qui no sembla que els hagi estat difícil anul·lar tota emissió de dades dels serveis de seguretat i intel·ligència militar de Veneçuela que cegats i neutralitzats van esdevenir la inversió més inútil. Així doncs, amb una acció militar inacceptable Trump aconseguia l’espectacle de la detenció i passejada de Maduro emmanillat per la ciutat de Nova York i posava en ridícul als experts i la indústria armamentista de la Xina i de Rússia demostrant la indubtable superioritat tecnològica i de mitjans navals i aeris.
Tots ens hem referit a la legislació internacional aquests dies, sense concretar a quina ens referim. Si ens referim a una política penal internacional cal recordar que els EUA no reconeix la seva existència ni el Tribunal de l’Haia i si ens referim a la Carta de les Nacions de 1945, caldria reflexionar si la no vulneració de la sobirania dels estats es refereix als governs o a la ciutadania.
És important que concretem perquè algunes argumentacions podrien justificar que malgrat els importants recursos naturals, la població veneçolana estigui mal alimentada, es persegueixi als dissidents impedint la llibertat d’expressió, es detingui sense garanties, es torturi o s’obstini a l’exili a la majoria de la població. Quan un règim segresta al seu propi poble, amaga les actes de les eleccions quan no li són favorables, utilitza sectàriament les institucions... un règim d’aquesta índole no pot demanar el suport de la humanitat en nom d’una pretesa sobirania nacional que defensem des de posicions democràtiques.
La sobirania dels governs democràtics és per a protegir a la població, no per a garantir discursos revolucionaris que amaguen la corrupció d’una cúpula que s’enriqueix.
Si els estats democràtics volen tenir un lideratge en aquest nou ordre mundial on Xina, Rússia i Estats Units pretenen dividir-se la influència sobre el món, estats com Canadà, Austràlia i Nova Zelanda, Regne Unit i especialment Europa amb totes les seves contradiccions i imperfeccions, però és l'única agrupació d’estats que manté els valors democràtics com a bandera. Totes aquestes parts del món s’ha de despertar i adonar-se que s’ha de cohesionar si vol impedir que el nou equilibri imperial s’imposi i els sotmeti.
Mentrestant, encara que l’operació dels Delta Force es va fer per a controlar la venda de cru, i tots els grans empresaris del sector dels hidrocarburs han anat a posar-se a disposició i a buscar el vistiplau del poderós i egòlatra president Trump, els futuribles que més han crescut en els mercats de valors aquests darrers dies han estat les empreses del sector armamentista.