Un fantasma a la pantalla

El Festival de Cinema de Sant Sebastià ha presentat, Un fantasma en la batalla d'Agustín Díaz Yanes i ha reobert el debat sobre la infiltració policial. No fa ni un any que s'estrenava L'agent encobert d'Arantxa Echevarría, i ja tenim una altra pel·lícula inspirada en el cas d'Elena Tejada, l'agent riojana que va interferir en la societat civil basca i va acabar en contacte amb membres d'ETA.
Lander Garro diu a Berria que el conflicte basc és un gènere amb les seves pròpies regles: els personatges autòctons han de ser retalls de cartó, rudes, desagradables, molt semblants als dolents de les pel·lícules de Hollywood. Cal afegir aquí que els policies estrangers sovint són complexos, benintencionats i fins i tot desaproven algunes de les tàctiques dubtoses dels seus col·legues. Sota aquesta premissa, la tortura i les execucions extrajudicials no haurien estat dinàmiques estructurals sinó pecats fugaços d'unes poques ovelles perdudes.
El tema recurrent de la lluita contra ETA, en aquest cas, no parla tant de conflictes passats com sí d'episodis recents. Així, de la mateixa manera que els grups socials destapen infiltrats a les seves assemblees, de la mateixa manera que el 30 Minuts qüestiona aquestes pràctiques amb l'emissió d'Infiltrats, el cinema espanyol s'esforça al màxim per oferir un retrat justificador dels agents dobles. És la mateixa història que ens explica Marlaska quan defensa aquestes operacions o quan nomena Eugenio Pereiro, l'excap de la unitat que presumptament va organitzar les últimes infiltracions descobertes a Catalunya, les Illes Balears i València, com a tercer comandant del Ministeri de l'Interior.
Per coses de l'atzar, la preestrena d'Un fantasma a la batalla ha coincidit en el temps amb el procés contra Santos Cerdán. Dèiem en aquestes pàgines que Benet Salellas basaria la seva defensa sobre la hipòtesi del muntatge. L'advocat al·lega motius de pes per dubtar que Koldo García hagués actuat per compte propi. De moment sabem que almenys un comandament del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil va col·laborar indirectament amb els enregistraments. Igual que Elena Tejada, el comandant Rubén Villalba es va adobar al territori de Guipúscoa.
Ara la defensa de Santos Cerdán al·lega que l'UCO hi ha intervingut més de 170 dispositius digitals, però només ha proporcionat una petita quantitat de registres. Els que afecten els dirigents del PSOE. De tot això es deduiria que Koldo García va rebre desenes d'aparells d'elements antiterroristes de la Guàrdia Civil amb el propòsit aparent d'incriminar alts càrrecs del partit de Sánchez. Segons la defensa, els mètodes tenen un precedent reconeixible a l'espionatge contra la seu de Batasuna el 1998, contra Arnaldo Otegi el 2004 o contra Unai Fano el 2007.
Si les sospites són encertades, l'Estat profund hauria fet amb Santos Cerdán més o menys el mateix que Marlaska defensa fer amb els moviments socials. Potser el PSOE es creia invulnerable els fantasmes. Això sí que mereix una pel·lícula.