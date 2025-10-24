Una història escrita en fang

A un any de la tragèdia de la gran riuada a l’Horta Sud de València, la Ribera Alta, la Foia de Bunyol i la Plana d'Utiel, milers de famílies damnificades segueixen reclamant ajuts i justícia. "Allà on el camp mor de pena i no se sent el so del llamp Déu ens ha donat l’esquena s'han mesclat l'aigua i l'arena baixa un monstre fet de fang", diu a l’inici la cançó col·laborativa de diferents grups valencians -Zoo, Malifeta, Ciudad Jara, La Raiz, Abril, Tito Pontet i Los Chikos del Maiz-.
78 municipis, 229 víctimes, milers de tones de residus, 120.000 vehicles afectats, milers de voluntaris, aproximadament 65.000 persones pateixen estrès posttraumàtic, només 2 persones investigades. Hi ha hagut moltíssimes mobilitzacions de protesta i reivindicació, demandes de dimissió al president Mazón i poc reconeixement d’errades. No cal, en aquest espai, aprofundir en aquella mala gestió que va produir una tragèdia, però si recordar que no pot quedar impune i, sobretot, que calen encara compensacions per a les persones afectades i depuració de responsabilitats polítiques.
Mentre les famílies afectades i supervivents reclamen s’ha retirat el fang, les deixalles, la ferralla acumulada, però els danys personals i econòmics romanen. El moviment ciutadà sorgit de la desgràcia reclama responsabilitats i la dimissió del president, un any després denuncien que no s’ha assumit cap responsabilitat sobre els fets.
Ha estat un any ple de contradiccions, mentides, i també negocis, però cap reconeixement de les negligències produïdes. El moviment cívic denuncia que no s’ha tingut en compte les víctimes ni allò que va produir la tragèdia. S’ha seguit fent negoci i reconstruint sobre terrenys inundables i se segueix sense plans de prevenció.
Un any després el govern valencià segueix negant el canvi climàtic i tapant la seva mala gestió integral amb corrides de braus i campanyes contra el català. Mentre es fan córrer boles que intenten comprometre altres administracions. El PP va destapant suposades corrupteles, però li sorgeixen casos terribles de mala gestió i mentides: la manca d’alerta per la dana l’octubre de 2024 n’és una, però podem sumar la manca de notificacions a les afectades per càncer de mama a Andalusia, per posar un exemple que afecta també centenars de vides.
Segueix la cançó: "I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la podriu tot el que toqueu, no teniu cor ni paraula". Més de 200 entitats ciutadanes reclamaran pels carrers de València, el pròxim 29 d’octubre, aquesta mala gestió en la tragèdia de fa un any: Una mala gestió que no és un error esmenable sinó que va produir morts, pèrdues milionàries o situacions de perill en la salut pública. Una mala gestió prèvia, durant i posterior a la riuada. Mentre Mazón feia una llarga sobretaula al Ventorro.
Canta Feliu Ventura: "El relat ja és ben sabut, prepareu granera nova perquè encara queda molt per a agranar i farem falta tots! Una història escrita en fang que amb la pluja no esborrarà".