Crisi al Poder Judicial: els vocals progressistes acusen la presidenta de «trencar el consens»

Crisi al Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Els vocals progressistes han acusat la presidenta, Isabel Perelló, d'encapçalar la "ruptura del mandat del consens" després que aquest dijous el bloc conservador hagi guanyat el suport d'un altre vocal. Es tracta, diuen, d'una decisió "estructural i determinant" per a l'equilibri intern de l'òrgan de govern dels jutges. En un comunicat, els ara nou vocals progressistes del CGPJ han denunciat la "ruptura del consens" i "l'exclusió del bloc progressista", i han retret a Perelló que hagi "encapçalat" aquesta divisió després d'haver "ignorat" el 45% del ple. Un vocal del sector progressista ha traslladat a la presidenta la seva intenció de dimitir.
Això després que el bloc conservador i el vocal Carlos Hugo Preciado hagin aconseguit tirar endavant, amb el suport de la presidenta, la proposta de renovar les comissions del CGPJ, entre elles la Comissió Permanent, òrgan clau, que quedarà en mans dels afins al PP. Els blocs conservador i progressista estan empatats, teòricament, amb deu vocals cada, als quals se suma Perelló, van acordar que les comissions es renovarien anualment mantenint l'equilibri de poder, de manera que quan els afins al PP tinguessin majoria, la presidència seria dels afins al PSOE, i a l'inrevés.
En aquesta situació, els progressistes diuen que la decisió té "especial transcendència institucional", perquè la renovació de les comissions és una decisió molt important que afecta l'equilibri intern i el correcte funcionament de l'òrgan de govern dels jutges. "Durant el primer any de mandat, el CGPJ havia aconseguit un funcionament basat en la cooperació, el respecte i la corresponsabilitat", diu el comunicat. L'equilibri es basava en unes "normes de funcionament que asseguraven una representació raonable de les diferents sensibilitats", basades en el "diàleg i la transparència".
La situació és tan greu que fins i tot un vocal del sector progressista, José María Fernández Seijo, ha traslladat la seva intenció de dimitir. És un dels negociadors del bloc afí al PSOE per als nomenaments fets pel CGPJ a la cúpula judicial, inclosos alguns noms clau al Tribunal Suprem. Aquesta possible dimissió s'emmarca en la renovació de la Comissió Permanent, òrgan executiu del CGPJ, que fins ara tenia tres vocals progressistes i quatre conservadors, sota la presidència de Perelló. El problema en les negociacions ha estat el vocal Carlos Hugo Preciado, que no s'ubica en cap dels blocs, i aliat de la presidenta.