Una majoria per continuar transformant Girona

Falta menys d’un any per a les eleccions municipals i ja podem intuir per on anirà la batalla per l’alcaldia de Girona. Guanyem Girona ens proposem revalidar l’alcaldia i optar a un nou mandat que ens permeti culminar molts dels projectes que tot just hem pogut engegar. Hem posat la ciutat en marxa en molts àmbits on estava aturada: habitatge, transformació urbana, una ciutat que cuida la seva gent i la defensa del caràcter propi de Girona.
Aquest mandat veuran la llum les primeres promocions d’habitatge públic d’ençà de fa més de quinze anys, i estem enfocats a assolir 770 habitatges públics i assequibles. També haurem impulsat una gran pèrgola solar al Parc Central, que serà alhora un espai d’ombra i una font d’energia neta; un dels parcs infantils més grans de la ciutat a la zona dels Químics; 18 noves estacions de Girocleta, tres de les quals a Salt; i la millora de més de la meitat de les línies de bus. I acabarem el mandat amb vuit pacificacions de carrers, majoritàriament en entorns escolars, per fer una ciutat més amable per jugar, passejar i trobar-nos.
Hem engegat també nombroses polítiques pels infants i els joves, per la gent gran, per reforçar la cultura popular i contra tota discriminació. I tot amb la idea clara que Girona és una ciutat amb caràcter propi i arrelada als Països Catalans. És a dir, que no volem que el turisme la desfiguri i que el català continuï guanyant espais i usos. Ens cal un altre mandat perquè tot això no s’aturi. Però aquestes eleccions no aniran només de qui ocupa l’alcaldia. Aniran, sobretot, de quin model de ciutat volem consolidar.
Hi haurà l’agenda de l’extrema dreta, que ignora els reptes climàtics i que no vol una ciutat plena de vida, sinó una societat trencada, enfrontant els uns amb els altres per raons d’origen i, en última instància, defensant els interessos dels de dalt sense qüestionar el model econòmic, especialment la necessària reducció de la dependència del turisme. I sense defensar el país i la catalanitat, des del vessant espanyolista com la suposadament catalanista, que fa uns dies deia això: «No hem d’enfrontar-nos catalans i castellans». Davant d’aquest model, nosaltres reivindiquem una Girona que garanteixi els drets, que recuperi l’espai públic per a fer-hi comunitat, que cuidi la seva gent i que faci de la cohesió social la millor resposta als discursos d’odi.
Tampoc volem que Girona passi a ser una peça més en el mapa del PSOE. Volem una ciutat governada per una força enfocada exclusivament en els interessos de la ciutat i que sigui capaç d’alçar la veu en suport de les reivindicacions del món educatiu i contra la mala gestió de Rodalies. Volem una Girona amb caràcter propi, que defensi la seva llengua, la seva cultura i els interessos de la ciutat davant de qui calgui. La bona gestió està renyida amb l’obediència a Madrid.
Però aquestes eleccions també interpel·len tota l’esquerra transformadora i sobiranista de Girona. Durant aquests anys hem demostrat que és possible governar amb ambició transformadora i bona gestió, sumant persones de trajectòries i sensibilitats diverses al voltant d’un mateix projecte de ciutat. Guanyem és avui l’espai on conflueix el municipalisme, el sobiranisme d’esquerres, els moviments socials i populars, el sindicalisme, el feminisme, l’ecologisme i la defensa dels serveis públics. Aquesta pluralitat no és només una característica del nostre projecte: és una de les seves principals fortaleses.
L’esquerra transformadora no existeix per defensar sigles ni per alimentar egos, sinó per millorar la vida de la majoria social. Existeix per garantir el dret a l’habitatge, uns serveis públics forts, barris vius, una ciutat que cuida, que defensa la llengua i unes condicions de vida dignes per als treballadors i treballadores. Quan aquest espai es fragmenta, perd força; quan es concentra en un projecte ampli, útil i amb capacitat de govern, la ciutat avança. Per això, el repte és continuar fent créixer el que ja ha demostrat que transforma Girona i representa aquesta majoria social.
Tenim una idea de ciutat al cap. Tenim un horitzó. Una Girona plena de vida, que vetlla per l’accés a l’habitatge, que es transforma per recuperar carrers i places per a les persones, que cuida la seva gent, que consolida i defensa el caràcter propi de la ciutat i el país; i que treballa per erradicar les desigualtats. Mantenim l’energia per fer-ho i, a més, ara també tenim l’experiència. Per això proposem aglutinar forces al voltant de la nostra candidatura, la més forta dins l’àmbit de l’esquerra nacional, perquè Girona continuï sent l’excepció i el referent.