Diada de Sant Jordi 2024 a Osona i el Lluçanès: totes les activitats

El 23 d'abril se celebra a Catalunya la diada de Sant Jordi, una jornada cultural, literària i festiva que omple de llibres i roses també els municipis d'Osona i el Lluçanès, a més de programar una agenda farcida d'actes i activitats per a festejar un dia tan especial. A continuació, Osona.com ofereix un recull de les propostesmés destacades que s'han programat al territori.

Alpens

Durant tot el 23 d'abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, el municipi comptarà amb una parada de llibres i roses, mentre que a la tarda tindrà lloc una trobada intergeneracional per explicar contes a la mainada i diversos tallers familiars.

On? Alpens

Alpens Quan? A partir de les 9:00 hores del 23 d'abril

A partir de les 9:00 hores del 23 d'abril Més informació aquí.

Balenyà

La diada de Sant Jordi aterra a Balenyà, aquest dimarts 23 d'abril, amb una jornada farcida d'activitats culturals i literàries, així com les tradicionals paradetes de roses, llibres i espectacles pels més menuts.

On? Plaça Josep Espona de Balenyà

Plaça Josep Espona de Balenyà Quan? De 10:00 a 19:00 hores

De 10:00 a 19:00 hores Més informació aquí.

Centelles

Durant el mes d'abril, aquest municipi osonenc programa una agenda cultural d'activitats relacionades amb la primavera i la seva festa per excel·lència, la diada de Sant Jordi. El 23 d'abril, les parades de llibres i roses ompliran el centre del poble des de bon matí, on es desplegaran també propostes infantils i juvenils.

On? Centre de Centelles

Centre de Centelles Quan? Durant tot el dia

Durant tot el dia Més informació aquí.

Folgueroles

Coincidint amb Sant Jordi, en aquest municipi s'han programat activitats culturals al llarg de tot el mes. El 23 d'abril els carrers i places del poble s'ompliran de parades de roses i llibres de la mà de les entitats i els comerços locals.

On? Centre de Folgueroles

Centre de Folgueroles Quan? 23 d'abril, durant tot el dia

23 d'abril, durant tot el dia Més informació aquí.

Gurb

Els Serveis Territorial de Cultura a la Catalunya Central i l'Ajuntament de Gurb organitzen un esmorzar amb escriptors i escriptores del territori per celebrar la diada de Sant Jordi.

On? Gurb

Gurb Quan? Dimarts 23 d'abril a les 9:30 hores

Dimarts 23 d'abril a les 9:30 hores Més informació aquí.

Manlleu

Al voltant de la diada de Sant Jordi, la capital del Ter desplega la Primavera enCantada amb una programació d'activitats escolars, de cinema, exposicions o campanyes de comerç. Pel 23 d'abril, la plaça Fra Bernadí serà l'epicentre de la festivitat amb la fira de llibres, roses i plantes, concursos de dibuix, ballada de sardanes, la lectura de la Llegenda del Serpent o contacontes.

On? Plaça Fra Bernadí i altres espais de Manlleu

Plaça Fra Bernadí i altres espais de Manlleu Quan? Dimarts 23 d'abril a partir de les 9:00 hores del matí

Dimarts 23 d'abril a partir de les 9:00 hores del matí Més informació aquí.

Roda de Ter

Més enllà de les tradicionals parades de roses i llibres pels carrers i places del poble, Roda viurà el Sant Jordi amb una setmana farcida d'activitats culturals entre les quals hi ha presentacions de llibres, clubs de lectura, propostes familiars o ballada de sardanes.

On? Roda de Ter

Roda de Ter Quan? Del 16 al 25 d'abril

Del 16 al 25 d'abril Més informació aquí.

Prats de Lluçanès

Pel 23 d'abril, la capital del Lluçanès ha programat una agenda d'activitats completa a més de les tradicionals parades de llibres i roses pels carrers de Prats.

On? Diferents ubicacions de Prats de Lluçanès

Diferents ubicacions de Prats de Lluçanès Quan? Durant tot el 23 d'abril

Durant tot el 23 d'abril Més informació aquí.

Sant Bartomeu del Grau

Aquest municipi d'Osona celebra Sant Jordi amb una setmana d'activitats culturals com presentacions de llibres o obres de teatre, a banda de la venda de llibres i roses del 23 d'abril.

On? Sant Bartomeu del Grau

Sant Bartomeu del Grau Quan? Del 22 al 26 d'abril

Del 22 al 26 d'abril Més informació aquí.

Sant Julià de Vilatorta

En aquest municipi osonenc serà una de les diades de Sant Jordi més especials dels últims anys, ja que el mateix 23 d'abril s'estrena la nova Biblioteca Anton Carrera. Durant tot el dia hi haurà portes obertes per visitar l'equipament i, a les 17:30 hores, hi tindrà lloc l'espectacle Un país de conte. D'altra banda, al llarg de la jornada hi haurà parades de llibres i roses per tot el municipi.

Quan? Sant Julià de Vilatorta

Sant Julià de Vilatorta On? Des de primera hora del 23 d'abril

Des de primera hora del 23 d'abril Més informació aquí.

Sant Quirze de Besora

Tot el poble es mobilitza per la diada de Sant Jordi 2024, en especial, els alumnes dels centres educatius del municipi, que al llarg de dia vendran roses i productes artesanals, entre altres activitats.

On? Sant Quirze de Besora

Sant Quirze de Besora Quan? Dimarts 23 d'abril

Dimarts 23 d'abril Més informació aquí.

Seva

El Sant Jordi 2024 se celebrarà a Seva amb l'espectacle familiar Històries de dracs i altres bèsties.

Quan? 23 d'abril a les 18:00 hores

23 d'abril a les 18:00 hores On? Plaça de l'Església de Seva

Plaça de l'Església de Seva Més informació aquí.

Taradell

El nucli urbà del poble s'omplirà, aquest 23 d'abril, de parades de roses i llibres de la mà d'entitats i comerços. D'altra banda, en el marc de la diada de Sant Jordi, també s'han organitzat altres activitats com un intercanvi de llibres i portes obertes al Taradell Jove, berenars populars o tallers, cercaviles de gegants o espectacles familiars.

On? Taradell

Taradell Quan? A partir de les 8:00 hores del 23 d'abril

A partir de les 8:00 hores del 23 d'abril Més informació aquí.

Tona

En el marc de la Setmana Cultural, el 23 d'abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi 2024, Tona s'omplirà de parades de llibres i roses, punts de recollida de llibres, espais de lectura, espectacles familiars, un berenar popular o contacontes.

On? Diverses ubicacions de Tona

Diverses ubicacions de Tona Quan? Dimarts 23 d'abril de 10:00 a 20:00 hores.

Dimarts 23 d'abril de 10:00 a 20:00 hores. Més informació aquí.

Vic

La capital d'Osona ho té tot a punt per a una diada de Sant Jordi 2024 farcida d'activitats culturals, literàries i de promoció de la llengua. Un centenar de parades de llibreters, floristes i entitats es repartiran per tota la ciutat des de primera hora del matí, quan també coincidirà la jornada amb el Mercat Setmanal dels dimarts a la plaça Major de Vic. Precisament en aquest emplaçament, durant la tarda, s'hi desenvoluparà, entre altres activitats, l'espectacular Llegenda de Sant Jordi.

On? Vic

Vic Quan? Durant tot el 23 d'abril

Durant tot el 23 d'abril Més informació aquí.

Vilanova de Sau

Un any més, l'AMPA de l'Escola Les Roques tindrà una parada al poble per celebrar el Sant Jordi 2024.