Llibres, roses, cultura i llengua: així serà el Sant Jordi 2024 a Vic

Si el Sant Jordi passat coincidia amb la fira Lactium, enguany ho fa amb el Mercat Setmanal dels dimarts. Enguany, tot i que la diada se celebra el 23 d'abril, la ciutat de Vic ja ha començat a desplegar la programació d'activitats al voltant de la cita. De fet, aquest dimecres s'ha presentat el Pla d'Acció per la Llengua i, a partir d'aquest divendres 19 d'abril, s'enceta la festivitat amb les primeres propostes culturals.

I és que a més dels llibres i les roses, el Sant Jordi 2024 a Vic també donarà protagonisme a la cultura popular, al foment de la llengua i al gaudi dels més menuts, tot plegat amb signatures de llibres, tallers infantils, cinema o, entre altres, conferències i xerrades. El plat fort de la diada, el 23 d'abril, més d'un centenar de parades de llibreters i entitats es repartiran per tota la ciutat, compartint també escenari amb el Mercat Setmanal a la Plaça Major durant el matí.

Aquest Sant Jordi es presenta amb novetats a la capital d'Osona, entre les quals en destaca una ballada de sardanes a la rambla del Bisbat en el marc d'uns tallers de cultura popular de l'Institut Jaume Callís, l'anul·lació de la gimcana familiar iniciada durant la pandèmia, que es posposa a finals d'any en el marc del Festival Flic o un taller de castells a càrrec dels Sagals d'Osona. No hi faltaran activitats més que consolidades, com la jornada de portes obertes a l'Ajuntament de Vic i l'exposició de rams de roses o la Llegenda de Sant Jordi -la tarda del 23 d'abril a la plaça Major-.

La diada de Sant Jordi 2024 coincideix amb el Mercat Semanal dels dimarts a la plaça Major de Vic.Josep M. Montaner

"El comerç també és cultura"

Els comerciants de la ciutat, de la mà de Vic Comerç, també han preparat accions en el marc del Sant Jordi 2024 i el Mes de la Cultura. Entre altres, els darrers dies s'ha desplegat diverses activitats premiades amb targetes de regal a gastar en els comerços de la capital d'Osona o amb visites teatralitzades pels llocs més emblemàtics de Vic i, tanmateix, han participat en la campanya del CNL d'OsonaL'abril cada paraula val per mil.

Pel 23 d'abril, amb col·laboració amb una estudiant de l'Escola d'Arts i Oficis, s'han elaborat unes caretes col·leccionables pels infants –un príncep, una princesa i el drac- que es podran aconseguir en diferents establiments de Vic. Núria Simón, presidenta de Vic Comerç i del gremi floristes de la ciutat, reivindica que "el comerç també és cultura".

Presentació del Sant Jordi 2024 a Vic, amb Núria Simón, Bet Piella, Toni Ferron i German Machado.Irene Giménez Vinyet

La diada dels llibres i les roses

Núria Simón ha constat el malestar del sector dels floristes pel que fa a la producció de roses a Catalunya, on actualment només queda un productor que es jubilarà aquest any. En aquesta línia, la presidenta del gremi de floristes de Vic ha explicat que les roses que es vendran per Sant Jordi procedeixen, majoritàriament, d'Holanda, Colòmbia i Equador. També lamenta que les administracions no han ajudat als productors de proximitat "i hem de tirar del que no és sostenible, que les roses viatgin amb avió".

Pel que fa als llibres, val la pensa destacar que Vic és una de les ciutats d'Europa amb més llibreries per nombre d'habitants. Un fet poc habitual amb un alt valor cultural i, per aquest motiu, el sector del llibre de la ciutat fa una crida a la compra de proximitat.

"Oferim l'atenció, el contacte humà, el comerç local. Això és el que hem de promocionar i mantenir", diu Toni Ferron de la Llibreria Foster and Wallace. "Ens hem convertit en petits centres culturals que fem xarxa i una tasca important també al voltant de la llengua catalana", remarca German Machado, de Deliris i llibres.

Per tot plegat, els llibreters han programat una extensa agenda d'activitats al voltant de Sant Jordi com signatures i presentacions de llibres, tallers, xerrades, vermuts, tertúlies o contacontes, entre altres. A més, coincidint amb el Lactium, el dissabte no tancaran al migdia i algunes obriran també el diumenge.

Consulta tota la programació pel Sant Jordi 2024 a Vic.