L'Atlàntida de Vic estrena «Escorça», una exploració de la identitat i el poder des del circ contemporani

El teatre Atlàntida de Vic acollirà aquest dijous l'estrena d'Escorça, la primera peça de llarga durada del creador i intèrpret vigatà Marc Bosch.
L'espectacle, adreçat a tots els públics, combina tècniques de circ, manipulació d'objectes i teatre físic per reflexionar sobre la identitat i les relacions de poder.
A l'escenari, un intèrpret de circ és manipulat per un tècnic que esdevé titellaire. A través de cordes i punts de suspensió, el cos busca escapar dels límits que se li imposen, però la manipulació -física i simbòlica- no desapareix. El resultat, segons explica Bosch, és un viatge sensorial que convida l'espectador a mirar-se "des de la fragilitat" i a explorar la tensió "entre el que som i el que ens deixen ser".
Escorça juga amb la suspensió del cos i dels objectes per explorar la relació entre titella i titellaire, i ho fa amb un llenguatge visual i poètic que transcendeix la proesa física pròpia del circ.
El vigatà Marc Bosch, especialitzat en trapezi fix, hi aporta una mirada multidisciplinària en què el moviment, la música i la plàstica s'entrellacen a partir d'un objecte quotidià: una perxa de penja-robes que l'artista utilitza "com si fos un trapezi".
"L'espectacle té molts missatges i interpretacions; està construït en capes perquè es pugui llegir des de molts angles", explica Bosch. El creador reconeix que Escorça ha estat "una oportunitat per explorar, allunyar-se dels referents i codis apresos, i afrontar el repte de concebre, per primera vegada, una peça de circ contemporani pensada per a sala i de llarga durada".
L'estrena arriba en un moment en què el circ contemporani català es consolida com una forma artística que va més enllà de l'espectacularitat per abordar temes com la vulnerabilitat, la identitat i la relació amb l'altre. Amb aquesta proposta, Bosch s'incorpora a una nova generació de creadors que entenen el circ com un espai de reflexió i experimentació escènica.
Més enllà de la peça, Bosch vol demostrar que és possible fer circ en una sala teatral. "Ens podem adaptar", afirma. En aquest sentit, agraeix la confiança de l'Atlàntida de Vic, "que ha cregut en el projecte des del primer moment, només sabent de què volíem parlar".