Roda de Ter commemora el 22è aniversari de la mort de Miquel Martí i Pol

Una reinterpretació de diversos poemes de Miquel Martí i Pol musicats sobre bases instrumentals de rap que s'entrellaçaran amb cançons pròpies és la proposta del raper Jupyker pel pròxim 14 de novembre al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Aquesta és una de les 22 propostes que ha programat la Fundació Miquel Martí i Pol durant el novembre per commemorar el 22è aniversari de la mort del poeta. Una altra de les activitats serà una jornada educativa adreçada a professionals de l'àmbit de l'educació.
La directora de la Fundació, Montse Caralt, ha explicat que amb l'ajut de la UVic-UCC han creat una situació d'aprenentatge sobre Martí i Pol, "que va de la A a la Z", perquè tots els centres de Catalunya que vulguin treballar el poeta ho puguin fer.
L'homenatge popular és un dels actes centrals que, des que Miquel Martí i Pol va morir, no deixa de repetir-se edició rere edició. Així, com ja és tradició, el 7 de novembre el Teatre Eliseu de Roda de Ter acollirà la lectura de poemes a càrrec dels alumnes de les escoles de primària Emili Teixidor i Mare de Déu del Sòl del Pont, de l'Institut Miquel Martí i Pol, i de persones vinculades al món associatiu de Roda i de fora. Es tracta d'un acte popular, obert a tothom, que enguany també comptarà amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
L'extens programa que ofereix la Fundació Martí i Pol compta amb presentacions, exposicions, tertúlies, visites comentades, hores del conte a la biblioteca, una gimcana per conèixer l'autor o un programa de ràdio gravat amb motiu de les jornades. Durant aquest mes ple d'activitats, també es donaran a conèixer diferents premis, com el de poesia Miquel Martí i Pol o el premis literaris, artístics i pedagògics.
La directora de la fundació, Montse Caralt, també ha volgut fer valdre els projectes que veuran la llum aquest novembre amb motiu de les jornades, però que es treballen durant tot l'any. Un d'ells és el projecte La Casa Groga. Es tracta d'una exposició que s'instal·larà a la cafeteria de Sant Tomàs a Vic que s'ha construït amb els usuaris de la fundació Sant Tomàs en un treball per a la seva inclusió a través de la cultura.
D'aquesta manera, s'han construït cases en 2D i 3D, inspirades en un dels cèlebres poemes de Miquel Martí i Pol, perquè el públic de la cafeteria es pugui endinsar en el poble de què parlava el poeta.
Un altre dels projectes és el treball que es fa amb joves nouvinguts i les seves famílies. Es tracta d'una immersió a la cultura catalana a través de l'obra de Martí i Pol.
Roda de Ter reivindica també tot el seu patrimoni literari durant les jornades Miquel Martí i Pol. Així, el 8 de novembre s'ha programat l'estrena de l'itinerari literari i biogràfic dedicat a l'escriptor i pedagog Emili Teixidor, amb les explicacions de Núria Serra i la recitació de textos a càrrec del rapsode Gabriel Salvans. En la mateixa línia de reivindicar la constel·lació d'artistes que envoltaven Martí i Pol, també hi ha Ramon Besora. El 15 de novembre s'estrenarà Una història a mida, un espectacle basat en un conte i poemes de Besora.
L'alcalde de Roda de Ter i president de la Fundació Miquel Martí i Pol, Antoni Mas, ha posat en valor el municipi com el "mitjà" que posa l'obra del poeta nacional "com a punt de referència".
Sobre la museïtzació de la casa on va néixer Miquel Martí i Pol, les obres i els treballs per enllestir-la avancen, tot i que no a la velocitat que voldria la Fundació i l'Ajuntament. Queda pendent per materialitzar una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de Barcelona per acabar la tercera fase del projecte i que s'hauria d'executar aquest 2025. L'última fase, la més complexa, el consistori preveu repartir-la en dos anys.