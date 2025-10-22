Vic s'endinsa a una nova edició del Cicle d'Arts Digitals

Des del setembre, Vic d'immersa en el III Cicle d'Arts Digitals de la ciutat, en el marc del qual s'articulen diverses propostes com tallers i exposicions.
D'aquesta manera, en el marc del Cicle -impulsar per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vic i amb la participació de la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya- el Centre d'Art Contemporani (ACVic) acollirà, a partir del 7 de novembre, dues exposicions: La Fàbrica Transparent, produïda per l'Associació Cultural Panòptic; i Espai CAD, espai obert, a càrrec de Joan Soler-Adillon.
La mostra La Fàbrica Transparent, comissariada per Marc Villanueva, forma part de la Proposta per la Convocatòria 2025-2026 del Programa d'Exposicions Itinerants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Hi participen artistes com Marta Azparren, Raquel Friera, Roc Parés, Alán Carrasco, Mónica Rikic, Ezequiel Soriano o Total Refusal.
El títol de l'exposició adopta com a títol la recerca homònima de l'artista mataroní Octavi Comeron (1965-2013) sobre art i periodisme, i interroga sobre la relació de jugar i treballar, així com del valor del temps i la imaginació en un moment en què el nostre cos acciona els engranatges simbòlics d'una activitat que ja no anomenem treballar.
L'ACVic també acull Espai CAD, espai obert, de Joan Soler-Adillon. L'exposició mostra peces d'artistes com Marta Royo, el grups DARTS, Bernat Romagosa i Eugenio Tisselli, així cm el treball dels participants del Laboratori Crític d'Intel·ligència Artificial i Arts Digitals realitzat abans de l'exposició i guiat pels artistes que hi participen.
Aquest laboratori s'emmarca en la programació dels Tallers de tardor 2025 dels Centres Cívics i és un espai d'exploració amb una mirada crítica sobre la tecnologia i els seus usos actuals.
Finalment, el III Cicle d'Arts Digitals s'ha obert a la comunitat educativa amb un taller per a docents que porta per títol Intel·ligència Artificial generativa orientada a l'educació artística, a càrrec d'Andrea Garcia Méndez, coorganitzat per l'ACVic i el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona.