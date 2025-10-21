Torelló acull una nova edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya

Torna a Torelló una nova edició del Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya (FICAC), un esdeveniment gratuït i obert a tothom que s'emmarca en les activitats de sensibilització i cooperació internacional que impulsa l'Ajuntament del municipi.
L'objectiu de la proposta, que se celebrarà aquest dissabte 25 d'octubre, és apropar a la ciutadania realitats diverses del continent africà i promoure una mirada crítica i transformadora sobre les desigualtats globals.
Com a novetat, l'edició d'enguany concentra el festival en una única cessió amb una proposa cinematogràfica que interpel·la la comunitat ghanesa del municipi, una de les més importants d'Osona. La jornada aposta per una mirada antiracista, col·laborativa i arrelada al territori, i s'ha organitzat amb la implicació de joves torellonencs d'origen ghanès que han apropa la seva experiència.
Programa d'actes i activitats
El FICAC començarà a les cinc de la tarda al Cinema El Casal amb la benvinguda i la pel·lícula Keteké, del director Peter Sedufia, una comèdia dramàtica ambientada a la Ghana dels anys vuitanta.
Tot seguit tindrà lloc un taller d'Azonto a càrrec del ballarí Abdul Basit, una dansa urbana de Ghana que ha esdevingut eina d'expressió i resistència per a les noves generacions africanes i afrodescendents.
L'acte clourà amb una taula rodona sobre expressió artística ghanesa i la seva potència com a eina de transformació comunitària.