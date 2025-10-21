"Anem escassos". Amb aquestes paraules, el coordinador de Delegacions Territorials del Banc dels Aliments, Victor Pedragosa, explica que, enguany, falten voluntaris pel Gran Recapte d'Aliments a Osona.
En concret, detalla que hi ha inscrites una setantena de persones, quan en faltarien unes 350 per a desplegar la campanya amb normalitat i cobrir tots els punts de recollida habilitats a la comarca. Així, només hi ha apuntats el 20% dels voluntaris que es necessiten per l'esdeveniment, una iniciativa impulsada pels Bancs dels Aliments de Catalunya per donar resposta a la precarietat alimentària al país, on un 17,4% de la població viu per sota del llindar de pobresa, i un 8,6% de la ciutadania catalana pateix pobresa material i social extrema.
"El voluntariat és un tema complex i cada vegada hi ha menys compromís de la societat", reflexiona Joan Turró, delegat del Banc d'Aliments a Osona. Per a fer-se voluntari del Gran Recapte d'Aliments 2025, cal inscriure's a la pàgina web de l'esdeveniment o posant-se en contacte amb les entitats que hi participen activament.
El Gran Recapte s'avança en el calendari
En el Gran Recapte d'Aliments a Osona 2024 van recollir-se 34.900 quilos d'aliments. En el conjunt de Catalunya, van recollir-se 6.144.083 euros, una xifra que inclou tant l'estimació del valor econòmic dels quilos recaptats -1.521.984 quilos-, com les donacions econòmiques -1.243.732 euros-. La suma econòmica va permetre comprar aliments com oli, llet i conserves, així com d'altres d'alt valor nutritiu com peix, carn i ous.
Com a novetat, enguany el Gran Recapte d'Aliments s'avança en el calendari i se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre -i també el diumenge 9 de novembre en aquells establiments oberts-. Normalment, la iniciativa se celebrava el tercer cap de setmana de novembre, coincidint amb el Black Friday, finals de mes i l'inici de la campanya de Nadal.
La campanya a Osona i el Lluçanès
"Demanen que la ciutadania de Vic s'impliqui en el Gran Recapte d'Aliments perquè l'esdeveniment tingui èxit a la comarca", anima Victor Pedragosa, coordinador de Delegacions Territorials del Banc dels Aliments.
A Osona hi haurà una vintena de punts habilitats per a la recollida d'aliments i productes de primera necessitat a les poblacions de Vic, Roda de Ter, Torelló, Manlleu, Tona, Centelles, Aiguafreda, Taradell o Malla.
Pedragosa també posa el focus en la falta d'entitats que participin en la campanya a la Catalunya Central. A Vic, per exemple, ja no hi ha el Rebost d'Aliments, entitat central de la recollida a la ciutat i a la comarca.
Centelles, Tona, Aiguafreda i Hostalets de Balenyà són les poblacions d'Osona amb entitats socials reconegudes pel Banc d'Aliments de Catalunya, així com dues residències de Vic. El conjunt d'aquestes entitats arriben a uns 1.045 beneficiaris.
En el Gran Recapte d'Aliments a Osona també hi col·laboren diversos centres educatius i empreses i, enguany, el Banc d'Aliments també ha signat un conveni amb la Universitat de Vic perquè la institució acadèmica faci difusió de l'esdeveniment i els estudiants s'animin a fer voluntariat.
Pel que fa al Lluçanès, la recollida no se centra en grans superfícies, sinó que són els petits establiments els que proporcionen cupons que després es poden bescanviar per aliments.
Com en els darrers anys, també es poden fer aportacions econòmiques directes per comprar aliments a través de la pàgina web o fent un Bizum al número 33596.
Canvi de model dels bancs d'aliments
El model dels bancs d'aliments "pateix una transformació", ja que moltes entitats aposten per les targetes moneder i d'altres voldrien continuar amb la recol·lecta i distribució d'aliments o amb un model mixt, explica Joan Turró, delegats del Banc d'Aliments a Osona.
Al mateix temps, Turró apunta que "amb les targetes moneder no és suficient", perquè "hi ha molta gent que necessita anar a omplir la cistella cada mes i no tenen prou recursos per aconseguir els aliments que necessiten per tirar endavant".
Actualment, a Osona hi ha en funcionament els bancs d'aliments de la zona sud de la comarca -Aiguafreda, Hostalets de Balenyà, Tona o Taradell-, mentre que a Vic, el Rebost d'Aliments "té un funcionament mínim" a l'espera de saber "si se li dona una empenta per ajudar a aquelles persones que no en tenen prou amb les targetes moneder", explica Turró.