La consellera Paneque inaugura les noves instal·lacions logístiques de Proquimia

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha inaugurat les noves instal·lacions logístiques de Proquimia a les Masies de Voltregà. L'empresa, que es dedica a la fabricació de productes de neteja industrial -amb una aposta clara per la sostenibilitat dels seus productes-, té fàbriques a diversos llocs del món.
"Proquimia representa les raons per les quals l'economia ha estat sempre una qüestió transcendent a casa nostra", deia Paneque, que a finals de la setmana passada va visitar les instal·lacions de la companyia, de la qual en destaca l'aposta "per productes sostenibles i la reducció de tòxics".
"El teixit productiu català és una de les propietats més profundes de la nostra identitat. Catalunya ha estat històricament pionera en la industrialització, una referència en innovació, en productivitat i en desenvolupament", reflexiona la consellera, tot afegint que "avui Catalunya es mira a ella mateixa i mira enfora, perquè és una terra d'acollida i d'oportunitats, oberta al talent i a l'esforç". Paneque també destaca que el país torna a viure una nova revolució industrial basada en l'economia verda.
La consellera detalla que el nou espai logístic de Proquimia "és fruit d'una visió de país que incorpora la col·laboració i la coordinació com dos factors per respondre a les necessitats específiques de cada territori".
En aquest sentit, també recorda que el polígon neix de la coordinació entre l'Ajuntament i el Govern de la Generalitat d'aleshores, "que va prioritzar que el primer tram del desdoblament de la C-17 entre Vic i Ripoll, havia de ser el que anava de Vic a les Masies de Voltregà".