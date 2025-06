Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 20, 21 i 22 de juny

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 20, 21 i 22 de juny, així com de les revetlles de Sant Joan i l'arribada de la Flama del Canigó a les nostres comarques.

Prats de Lluçanès: Festes de Sant Joan i els Elois 2025

Del 23 al 25 de juny, Prats de Lluçanès celebra les festes de Sant Joan i els Elois 2025. Abans, però, també se celebren actes i activitats relacionades amb les festivitats, com les festes dels barris. El divendres 20 de juny és el torn del barri de les Salamandres, on es desplegaran jocs de cucanya, bingo musical i espectacle familiar. Aquest cap de setmana també en destaca la presentació del llibre Sant Joan i els Elois de Prats de Lluçanès, de F.Xavier Cortada i Jordà, el diumenge 22 de juny.

Tona: Volta Ciclista Femenina Osona 2025

Tona acull, el diumenge 22 de juny, la darrera etapa de la Volta Ciclista Femenina Osona 2025. Tindrà arribada a l'esplanada de La Canal i el carrer Antoni Figueres, on també es farà el lliurament de premis i el tancament de la cursa.

Osona/Lluçanès: Revetlla de Sant Joan i Flama del Canigó

Aquest és un cap de setmana llarg per a moltes persones gràcies a la revetlla de Sant Joan, la nit del dilluns 23 al dimarts 24 de juny. De fet, seran aquests dos dies els de més activitat cultural, lúdica i festiva a les nostres comarques, ja sigui amb les desenes de revetlles populars repartides arreu del territori així com amb l'arribada i la rebuda de la Flama del Canigó, el foc dels Països Catalans, arreu de pobles i ciutats d'Osona i el Lluçanès.