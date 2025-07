Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 4, 5 i 6 de juliol

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 4, 5 i 6 de juliol a les nostres comarques.

Vic: Festa Major 2025

Alegria, que és Festa Major! Del 28 de juny al 13 de juliol, la ciutat de Vic celebra la seva festivitat amb un extens programa d'actes i activitats per a tots els públics i gustos i farcit de cultura popular i tradició. Aquest dissabte 5 de juliol és el dia central de la celebració: dissabte és la Diada de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat. Des de primera hora del matí i fins ben entrat el migdia, la ciutat -que commemora els 400 anys de la mort del sant- desplegarà el seguici, l'ofici solemne i els balls tradicionals a la plaça de la Catedral.

Al mateix temps, el divendres 4 de juliol també hi haurà el Bullici de Festa Major, el pregó o el concert a la plaça Major, mentre que el diumenge 6 de juliol hi haurà la jornada castellera o la Cridòria. Al mateix temps, aquest cap de setmana és el de concerts a les Barraques, organitzats per la Festa Major Jove de Vic que, engany, celebren el seu 20è aniversari.

Vic: De portes endins 2025

Un any més, amb l'arribada de l'estiu, la ciutat de Vic desplega una nova edició del projecte De portes endins. La iniciativa es desenvolupa els diumenges -del 29 de juny al 28 de setembre- de 12:00 a 13:00 hores del migdia i ofereix la possibilitat de visitar espais de la capital d'Osona que normalment resten tancats al públic, entre els quals hi ha el Museu Balmes, el Museu Claretià, l'Església del Monestir de Santa Teresa, a Casa Natal de Sant Miquel dels Sants, l'Església i Museu del Convent del Sagrat Cor i l'Església i Museu del Convent del Pare Coll.

Centelles: Fira de la Tòfona d'estiu

El dissabte 5 de juliol se celebra a Centelles la 5a edició de la Fira de la Tòfona d'estiu amb una programació d'actes i activitats variada entre les quals en destaquen els tallers i les degustacions al voltant d'aquest preuat fong.

Sant Julià de Vilatorta: Estiu Set Fonts

Els divendres de juliol, Sant Júlia de Vilatorta gaudeix dels vespres a la fresca al parc de les Set Fonts amb música en directe. Aquest divendres 4 de juliol serà el torn de TRI&2, música a la carta.

Manlleu: Festa Major de Vilamirosa 2025

Estiu és sinònim de festes majors de pobles i ciutats, però també de barris. És el cas de la Festa Major del barri de Vilamirosa de Manlleu que, del 3 al 6 de juliol celebra la seva festivitat amb una quarantena d'actes i activitats per a tots els públics i gustos.

Roda de Ter: RodaFolk

Del 4 al 13 de juliol, Roda de Ter celebra el RodaFolk, el Festival de Música Tradicional amb espectacles, música en directe i tallers per apropar la música tradicional a tothom. Aquest divendres 4 de juliol tindrà lloc un taller de ball de Folk.

Viladrau: IX Trail del Montseny

Aquest diumenge 6 de juliol arriba la IX edició del Trail Fonts del Montseny, amb sortida i arribada des de la plaça Major de Viladrau. La prova comptarà amb quatre recorreguts -de 29, 19, 9 i 3 quilòmetres-.