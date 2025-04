Vic posa en marxa un pla per buscar nous lectors

La lectura és un plaer i no una obligació. Amb aquesta premissa, l'Ajuntament de Vic s'ha aliat amb la Biblioteca Pilarin Bayés per crear el Pla de Lectura Municipal, un programa que té com a principal objectiu buscar nous lectors. El projecte inclou tot un conjunt d'accions que es duran a terme durant els pròxims quatre anys.

Entre elles, s'impulsaran les biblioteques escolars. Una peça clau, segons el coordinador de la biblioteca Pilarin Bayés, Ignasi Janer, ja que "són un trampolí per acompanyar en l'inici de la lectura". Però el pla també preveu fomentar la vintena de clubs de lectura que hi ha a la ciutat i on participen més de 300 persones, i es crearà la Festa del Llibre. Tot plegat, compta amb un pressupost de 165.000 euros.

"La lectura obligada sovint és igual a 'no m'agrada'. Hem de trencar aquesta relació i demostrar que la lectura pot ser agradable i plaent". Aquest és, segons el coordinador de la biblioteca Pilarin Bayés, el leitmotiv del Pla de Lectura Municipal. I com fer-ho? Janer té clar que les biblioteques escolars han de ser veritables espais de foment lector. Per això, el projecte preveu donar-hi un gran impuls amb la participació "activa" dels professionals de la biblioteca i el claustre.

LLibres exposats a la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic.

L.Busquets/ACN

Però el pla també contempla altres accions com la Festa del Llibre, que viurà la primera edició l'octubre de l'any 2026 i ha d'esdevenir "un punt de trobada del sector". La cita preveu parades de llibreries i de les editorials, trobades de booktubers i altres influenciadors del llibre, a més de xerrades amb autors.

Un altre dels punts en què es vol focalitzar és l'oralitat, i situar la biblioteca com un punt on totes les cultures que hi ha a la ciutat puguin compartir les narracions parlades, explicant contes o llegendes pròpies, per exemple.

Vic és el primer municipi de la demarcació de Barcelona que posa en marxa aquest pla amb el suport de la Diputació de Barcelona, que pren la ciutat com a referent, com també ho ha fet amb la biblioteca. La capital d'Osona ja havia tingut el seu pla de lectura entre els anys 2008 i 2011, que no es va renovar. S'estava pendent de la nova biblioteca, i ara que ja fa dos anys que està en funcionament, la Pilarin Bayés serà "el pal de paller" de les accions.

El municipi amb més clubs de lectura de tot el país

Amb una vintena de grups de lectura de tota mena de gèneres, Vic és la ciutat amb més clubs de lectura de tot el país. La Rosa Maria Rubio participa en dos d'ells, un com a conductora, de temàtica feminista, i un altre com a lectora. "M'agrada llegir, però es fa més gratificant quan passa de ser d'activitat en solitari a compartida, perquè amplies horitzons, comparteixes diferents punts de vista i, sobretot, socialitzes", apunta aquesta apassionada del món lector.

El Josep Maria Bruguera sempre ha llegit, però quan treballava havia de fer-ho "per obligació". Ara que està jubilat, en canvi, ho pot fer per plaer i ha recuperat la lectura com a gaudi. "Ara tinc temps i m'agrada invertir-lo en una cosa que m'agrada", subratlla. Participa en dos clubs de lectura de la biblioteca i en un altre d'una llibreria de Vic.

Explica que té la seva pròpia estratègia a l'hora de llegir un llibre: "Primer faig una lectura ràpida i després una mica més pausada. Al final acabo fent unes quantes notes perquè als clubs de lectura has de donar la teva opinió i compartir". Ara mateix, assegura que està llegint 5 o 6 llibres que va alternant "per plaer" i els que li toquen dels clubs on participa. Explica entre riures que li ha agradat haver passat del "vici solitari de la lectura" a l'"orgia lectora compartida" dels clubs de lectura.