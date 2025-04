Vic posa en marxa un aparcament d'enllaç per a persones que fan servir el transport públic

Vic acaba de posar en marxa l'anomenat aparcament d'enllaç per a persones que facin servir el transport públic interurbà. Es tracta d'un espai cedit per Adif, amb capacitat per a 83 places, que s'ubica a l'aparcament de darrere l'estació de tren.

Amb un doble sistema de comprovació a través d'una aplicació que impulsa l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), els vehicles que hi aparquin hauran de demostrar que han fet ús del tren o de l'autobús. La tècnica de Mobilitat de l'Ajuntament de Vic, Joana Rodríguez, assenyala que l'objectiu és que els usuaris puguin trobar un aparcament "de forma fàcil" i puguin seguir el trajecte en transport públic. L'espai funcionarà de dilluns a divendres de les 5 hores del matí a les 17 hores de la tarda.