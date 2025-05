Elena Congost s'allunya de les pistes d'atletisme per lluitar contra un càncer

Elena Congost atura la seva activitat a l'atletisme durant una temporada per tractar-se d'un càncer. Així ho ha explica en una entrevista al programa Esport Club d'Esport3, detallant que també s'apartarà dels focus mediàtics per lluitar contra la malaltia.

"Estic vivint un altre tipus de cursa en un moment complicat de salut de la meva vida", apunta l'atleta gurbetana: "A vegades parlem de càncer i sona molt tabú, però és molt habitual". "Per molt que ens cuidem no som persones que no ens puguin passar aquestes coses" explica Congost, que afirma que afrontarà la situació "amb força, empenta i el suport incondicional de les persones que ens envolten".

Congost va obtenir la tercera posició a la Marató dels Jocs Paralímpics de París, tot i que finalment va quedar desqualificada per deixar anar la corda del seu guia enmig d'un episodi de rampes de Mia Carol Bruguera a pocs metres de la línia de meta. Lluny de quedar-se braços plegats, l'atleta de Gurb recorria als tribunals la desqualificació que li ha comportat perdre la medalla de bronze.