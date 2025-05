Vic demanarà a la Generalitat ampliar el servei de bus que connecta la ciutat amb el Lluçanès i el Berguedà

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de maig de 2025 ha aprovat una moció presentada per la CUP, a proposta de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), per a demanar a la Generalitat que incrementi el servei a la línia de bus 476 Vic-Prats de Lluçanès-Berga. Hi han donat suport l'equip de govern -format per Junts i Ara Vic-, ERC, PSC, Vic En Comú Podem i els cupaires.

Aquesta línia -operada per Sagalés- dona servei a les principals poblacions del Lluçanès -Prats i Olost- i del Berguedà a través de l'anomenat Eix del Lluçanès, la carretera C-62.

Actualment, compta amb tres expedicions diàries de Vic a Berga, i quatre expedicions en sentit invers. Al mateix temps, també opera cinc serveis parcials al dia de Vic a Prats i quatre serveis de Prats a Vic, de dilluns a divendres. Els dissabtes feines, el servei només ofereix dues expedicions per sentit i, els diumenges i festius, no hi ha servei a la línia.

El tram de línia entre Vic i Prats de Lluçanès està inclòs dins del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona des del 2015, mentre que la previsió és que el Berguedà també s'incorpori a l'ATM abans d'aquest estiu.

Aquest fet, detalla la PTP a la moció, possiblement suposarà un augment de la demanda de la línia, que oferirà preus més baixos i transbordaments inclosos a altres línies de transport públic. De fet, aquesta ja és una línia amb una demanda alta, especialment d'usuaris que, a Vic, enllacen amb la e12 fins a Barcelona i per a estudiants de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Per a tots aquests motius, el text de la PTP al ple de Vic demana l'increment de les expedicions de la línia i que tots els serveis arribin, també, fins a Berga. Entre altres, la moció proposa que hi hagi un bus per hora i sentit entre la capital d'Osona i la del Berguedà.

Al mateix temps, s'insisteix en el fet de coordinar els horaris de la línia amb altres busos que donen servei a poblacions més petites i, així, aprofitar "el potencial de la xarxa d'autobusos".

Des d'ERC han donat suport a la moció: "Si volem promoure una mobilitat més justa, sostenible i accessible cal reforçar algunes línies de transport públic i aquesta és una bona oportunitat".

Els socialistes han votat a favor del text de la PTP: "La millora de la freqüència i la cobertura horària de la línia és una mesura necessària per fomentar el transport públic, millorar la mobilitat intercomarcal i afavorir un model més sostenible". També han demanat l'increment del servei a la franja vespre-nit.

Des de Vic En Comú Podem donen suport a la proposta: "Necessitem un model de país equilibrat on el dret a la mobilitat no depengui del cotxe".

Ara Vic també ha votat a favor de la moció: "L'increment del servei beneficiarà a moltes més persones i farà més factible l'ús del transport públic".

Des de Junts, el regidor de Mobilitat, explicava el seu vot positiu al text: "Amb mirada vigatana, la moció arriba en un moment oportú: just hem estrenat el nou aparcament d'enllaç de Vic pensat perquè més gent pugui reprendre el camí amb transport públic".

Des de la CUP, grup que ha presentat la moció en nom de la PTP, insisteixen en el fet que, un cop aprovada la proposta, "aquesta tingui un sentit, que l'Ajuntament s'ho cregui, ho reclami i insisteixi a tots els espais on es pugui posar sobre la taula".