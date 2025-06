Vic dona suport a l'embargament d'armes a Israel i a les resolucions internacionals contra el genocidi del poble palestí

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de juny de 2025 ha aprovat una moció presentada per Vic En Comú Podem relativa a l'embargament d'armes a Israel i en suport a les resolucions internacionals contra el genocidi del poble palestí.

El text, aprovat amb els vots de Junts, ERC, CUP, PSC i Ara Vic -i amb l'abstenció de SOMI-, s'ha treballat amb els diferents grups municipals perquè prosperi amb una àmplia majoria i, fins i tot pocs minuts abans d'iniciar la sessió plenària, s'han recollit diverses esmenes al text, tal com explica el portaveu dels comuns, Arnau Martí.

"Necessitem accions més valentes i des del municipi hem de posar-hi el nostre granet de sorra" insisteix Martí: "Era important que l'Ajuntament fes un posicionament clar a favor del poble palestí, de tots els pobles oprimits, i en contra dels atacs injustos que està perpetuant el govern d'Israel contra la població civil".

El portaveu dels comuns també destaca la importància que "l'Ajuntament de Vic tingui un posicionament de denúncia, solidaritat i d'instar a la comunitat internacional a moure's, perquè el que està passant a Gaza no pot passar". "L'única pregunta que un es pot fer és: tu, amb qui estàs? Amb els oprimits o amb els opressors?", conclou Arnau Martí.

Un missatge conjunt

Des d'ERC hi voten a favor perquè "és de justícia donar-hi suport" tot i que "fins i tot en aquest ple, aquest tema desperta opinions contraposades o discursos que intenten posar-se de perfil quan es tracta de condemnar les accions del govern d'Israel". En aquest sentit, recorden que plenari vigatà ja va tombar una moció de suport al poble palestí: "Escollir el costat apropiat de la història i posicionar-se tampoc sembla tan difícil", etziben els republicans.

Precisament, des de la CUP recorden que, fa 19 mesos, van presentar una moció al ple de Vic per denunciar el genocidi, un text que no va obtenir els suports necessaris per ser aprovat: "Negar-ho és un acte de suport a un Estat racista i feixista".

Des del PSC posen en valor l'entesa entre els diferents grups que configuren el plenari amb l'objectiu de donar un missatge conjunt: "Que s'escandalitzen davant d'una matança indiscriminada de població civil, que veuen com la comunitat internacional dona ales al govern israelià".

"El terrorisme arruïna vides, tant de palestins com d'israelians" apunten des de SOMI que s'abstenen a la moció perquè "no podem estar d'acord a donar ales a un grup terrorista, el terrorisme no té cabuda en una democràcia". "Les imatges que veiem cada dia són terrorífiques, però que ningú posi en dubte que els únics responsables de tot el que passa a Palestina és Hamàs", diuen.

"No volem ni bombes ni ostatges", diuen des d'Ara Vic: "Hem de treballar per la justícia i la pau i denunciem tota ocupació i destrucció dels territoris afectats". També recorden que "hi ha una flagrant violació dels drets humans" i la vulneració del dret humanitari.

"El missatge és clar i urgent: cal posar fi a la barbàrie" diuen des de Junts que condemnen "la violència desfermada, tant a Israel com a la Franja de Gaza" i "la ruptura d'una treva que havia donat una escletxa d'esperança però que s'ha trencat": "Tenim el deure moral i democràtic d'enterrar definitivament en el passat les guerres i les barbaritats que han ensangonat la història de la humanitat".