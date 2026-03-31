A presó per estafar a un home en la compra d'un cotxe a Osona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 34 anys com a presumpta autora d'un delicte d'estafa. En concret, la detenció va efectuar-se el passat 24 de març a Osona després de la investigació de la policia catalana.
Els fets es remunten al 13 de març, quan la dona va adquirir un vehicle a Sant Hipòlit de Voltregà per un import de 10.950 euros. En el moment de la compra, detallen fonts policials, va aportar tota la documentació necessària i un comprovant de transferència bancària que acreditava el pagament. Amb aquesta garantia, el venedor li va entregar el cotxe.
Unes hores més tard, el venedor va veure que l'ingrés no havia arribat al seu compte i ho va comunicar a la compradora, la qual va excusar-se al·legant retards bancaris de fins a 48 hores. Un cop transcorregut aquest temps sense haver rebut cap pagament, l'home va tornar a reclamar els diners, però la dona li va donar diverses excuses.
En aquest context, l'home va decidir denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, els quals van fer diverses gestions i van determinar que el comprovant bancari era fals i que la transferència mai s'havia efectuat.
El passat dimarts 24 de març, la policia catalana va localitzar a la dona i la va detenir com a presumpta autora d'un delicte d'estafa. La detinguda compta amb 17 antecedents policials, la majoria relacionats amb delictes d'estafa. Per coneixement dels fets, la dona va ingressar a la presó.